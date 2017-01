Innsbruck – Familie Polai bittet zum Tanz. Doch eingefleischte Fans der Champions League der Profitänzer werden jetzt sagen: World Masters in Innsbruck ist doch im Herbst? Das war einmal. 25 Jahre lang. Heuer steigt der Leckerbissen für alle Tanzfans erstmals im März. Am 25. 3. sind im Saal Tirol des Innsbrucker Congress die Besten der Besten zu sehen. Konzept und Show sind altbewährt, der Termin ist neu. Das soll den Sportlern und dem Tourismus zugutekommen.

Es ist erst ein paar Monate her, dass das World Masters 2016 ins Congress zurückkehrte und in der altbekannten, heimeligen Atmosphäre das Publikum verzauberte. Jetzt nehmen die „wahren Dancing Stars“, die führenden Profitanzpaare der Welt, schon wieder Kurs auf Innsbruck. „Der März-Termin passt besser in den Turnierkalender. Wir bekommen damit eine noch höhere Dichte ins Feld. Außerdem gibt es in Innsbruck im Herbst sehr viele Veranstaltungen. Im März können wir dem Tourismus aber sicher noch mehr Betten füllen“, sagt Veranstalter Ferry Polai. Der sein Zepter langsam an Tochter Julia übergibt – aber im Hintergrund weiter mitwirkt.

Wobei Polai nicht der altbekannte und beliebte Ferry wäre, wenn er nicht trotzdem 100 Prozent geben würde und nebenbei noch etliche neue Pläne schmiedete. Doch zurück zum World Masters. „Das Publikum, speziell die weiblichen Gäste, war im Herbst begeistert, dass wir in den Saal Tirol zurückgekehrt sind. So ist wirklich jeder hautnah am Geschehen“, sagt Polai bei der Präsentation der Siegestrophäe aus dem Hause Swarovski.

Neben den Superstars der Branche steigt auch heuer wieder ein umfassendes Rahmenprogramm, das angesichts der Dichte auch auf einen weiteren Saal ausgedehnt wird. Da darf natürlich auch der Walzer Wanderpokal der Alpen, unter der Patronanz der Tiroler Tageszeitung, nicht fehlen.

Bei der Präsentation der Siegestrophäe wies Polai noch einmal auf den „enormen wirtschaftlichen“ Wert seiner Veranstaltung hin. „Die Übertragung bzw. die Aufzeichnung des World Masters 2016 war insgesamt sechsmal zu je 90 Minuten im Fernsehen zu sehen.“ Das zeige die enorme Werbewirksamkeit der Gala. Julia Polai hofft, dass die Fans den neuen Termin gut annehmen. Auch in den kommenden Jahren wird stets ein bis zwei Wochen vor Ostern getanzt. Weitere Infos unter www.worldmasters.at. (mw)