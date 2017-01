Ischgl – Das Obergricht feierte 1856 die Eröffnung der kühnen Reschenstraße, das Stanzertal staunte 1884 über die ersten „Dampfrösser“ der Arlbergbahn. Das Paznaun aber war von Landeck aus nur über einen kleinen Karrenweg erreichbar.

Nicht der Landesbaudirektion, sondern einem Mann im Priesterrock ist es zu verdanken, dass 1887 auch Galtür, Ischgl, Kappl und See eine Straßenverbindung nach Pians und Landeck erhielten: Pfarrer Roman Schranz aus Arzl im Pitztal kam 1883 nach Ischgl, um für das Paznaun weit mehr zu leisten, als es seine seelsorgerische Aufgabe gewesen wäre.

Sein Hauptverdienst war der Bau der Talstraße, heute auch Silvrettastraße (B 188) genannt bzw. als Paznauntalstraße im Straßenverzeichnis des Landes zu finden. Die alte Straße bzw. der Talweg führte über die Weiler an der Sonnseite entlang. Erste Überlegungen zum Bau einer so genannten Konkurrenzstraße (die Kosten werden auf mehrere Partner aufgeteilt) gehen auf das Jahr 1880 zurück.

Das vor allem am Taleingang (beim Gföll) schwierige Projekt war eine Privatstraße der vier Talgemeinden – verbunden mit hohen finanziellen Hürden. Schranz ist es gelungen, bei der Statthalterei in Innsbruck und am Kaiserhof in Wien eine Subvention von 120.000 Kronen (heute mehr als eine Million Euro) zu lukrieren. „Er hat viel Energie in den Schuldentilgungsplan gesteckt“, weiß Heimatforscher Josef Walser aus Land­eck. Die Talstraße konnte in den Jahren 1885 bis 1887 realisiert werden.

Darüber hinaus setzte sich Schranz unermüdlich für den Ausbau der Infrastruktur in Ischgl und im ganzen Tal ein, etwa bei der Errichtung einer Telegraphenleitung durch das Paznaun. „Die Verbauung des Galtürbaches (Anm.: Trisanna) zum Schutz der Bodenwiesen bei Ischgl gelang ihm auf Staatskosten zu erstellen“, ist in der Tiroler Land-Zeitung vom 2. Februar 1907 nachzulesen. „Zu der 1904 eröffneten Hochdruckwasserleitung aus dem Fimbatal erhielt die Gemeinde, als erste in ganz Tirol, eine Subvention von mehr als 20 Prozent der Bausumme durch Vermittlung des Herrn Pfarrer.“

Den Bau der Volksschule im Ischgler Weiler Vergröß hat Hochwürden im Alleingang finanziert. Auf Grund derartiger Verdienste für die Allgemeinheit erkoren ihn die Gemeinden zum Talsprecher.

Dass er auch die 1889 eröffnete Heidelberger Hütte unterstützte, erscheint fast selbstverständlich. „Der Pfarrer war somit der erste Paznauner Tourismuspionier“, ist Walser überzeugt. „Obwohl in Vergessenheit geraten, gehört er zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des Paznaun.“

Was Walser, ein profunder Paznaun-Kenner, besonders freut: „Schranz war ein hervorragender Chronist.“ 1896 wurde er zum Ehrenbürger der vier Gemeinden ernannt. Am 27. Jänner 1907 starb der beliebte Seelsorger. (hwe)