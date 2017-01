Ehenbichl – Die laufenden öffentlichen Diskussionen um das Bezirkskrankenhaus Reutte über Grenzen der Finanzierbarkeit durch die Gemeinden sorgen weiter für heftige Emotionen im Außerfern. Die Kollegiale Führung des BKH Reutte versucht die „zum Teil widersprüchlichen Kritikpunkte mit Fakten und Argumenten zu entkräften und damit zu einer Beruhigung der Situation beizutragen“, heißt es in ihrer Aussendung. „Alle Beteiligten sollten sich darüber bewusst sein, dass Diskussionen um die medizinische Versorgung äußerst sensibel wahrgenommen werden und unbestreitbar zu Verunsicherung führen. Leidtragende eines solchen Prozesses ist die Bevölkerung“, sagt Primar Eugen Ladner, Ärztlicher Leiter des Krankenhauses.

„Entzündet hatte sich der Konflikt an einer ärztlichen Personalentscheidung. Das Bestreben eines Bürgermeisters hätte zu einer zusätzlichen Stelle im bestehenden Dienstpostenplan geführt. Die Kollegiale Führung des Hauses nahm davon aber Abstand. Wir haben uns ein Organisationsmodell überlegt, bei dem wir die erforderlichen Ressourcen mit dem bestehenden Team schaffen können, um damit Kosten einzusparen. Genau dies ist dann kritisiert worden – und wir sind gleichzeitig noch für die von uns völlig unverschuldete Kostensteigerung kritisiert worden“, so der Primar, der angesichts dieser nicht nachvollziehbaren Vorwürfe andere Motive hinter der öffentlichen Kritik vermutet.

Pflachs Bürgermeister Helmut Schönherr widerspricht auf TT-Nachfrage vehement: „Das ist ja alles frei erfunden. Kein einziger Bürgermeister hat einen zusätzlichen Arztposten eingefordert. Ein Primarkollege Ladners wollte eine zusätzliche Ärztin in seinem Bereich, überging den Ärztlichen Leiter und wandte sich direkt an den Verbandsausschuss. Daran entzündete sich alles, nicht an uns“, stellt Schönherr anhand des Originalschriftverkehrs richtig. Und merkt süffisant an, dass genau jene Ärztin inzwischen auch angestellt worden sei – alles ohne irgendein Zutun der involvierten Verbandsbürgermeister.

Dass die Entwicklung des durch die Gemeinden zu deckenden Abganges den Bürgermeistern Sorge bereitet, kann Ladner nachvollziehen. „Wir sind dafür aber nicht ursächlich verantwortlich. Die Mehrkosten im ärztlichen Bereich ergeben sich ausschließlich durch Gesetzesänderungen, die wir als Verantwortliche des Hauses umsetzen müssen.“ Die Kostenstruktur des BKH Reutte ist absolut vergleichbar mit der Situation anderer österreichischer Kliniken an peripheren Standorten. Der Ärztliche Leiter versichert, dass man bei der Leistungserbringung im Haus penibel auf die dabei entstehenden Kosten achtet – etwa mit einem System der Rufbereitschaft der Kollegenschaft. Ein adäquates Leistungsangebot in einer vergleichbaren Qualität anzubieten, bleibe die mit den Bürgermeistern abgestimmte Prämisse. „Es darf für die Menschen im Außerfern keine Nachteile bei der medizinischen Versorgung geben.“

Dass die Finanzierung eines peripheren Kranken­hausstandortes durchaus eine Herausforderung darstellt, ist den Verantwortlichen klar. „Wir können uns bei der Leistungserbringung kaum mit benachbarten Häusern abstimmen, wir müssen viele Angebote im eigenen Haus vorhalten“, sagt Ladner im Namen der drei „Kollegialen“ weiter. Auch bei der Personalrekrutierung habe man gegenüber Kliniken im Zentralraum erhebliche Nachteile.

Die Verantwortlichen im Haus appellieren an alle Involvierten, den Wert des Bestehenden zu achten und nicht durch öffentliche Diskussionen zu gefährden. Ladner: „Wir werden alles daransetzen, die bestehenden Unklarheiten zu beseitigen und im Einklang mit den Bürgermeistern die Zukunft erfolgreich zu gestalten.“ (hm)