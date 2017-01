Lienz, Innsbruck – Ab 1. Februar können Fahrgäste für den Eilbus zwischen Lienz und Innsbruck gratis einen Sitzplatz vorreservieren. Damit wird erstmals im öffentlichen Buslinienverkehr in Österreich ein kostenloses Reservierungssystem angeboten. „Besonders ältere Gäste haben sich das von uns gewünscht“, sagt Franz Sailer von der Ötztaler Verkehrsgesellschaft, die die Linie im Auftrag des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) bedient. Die Reservierung ist mit gültigem Ticket online unter www.oetztaler.at, aber auch telefonisch unter 05254/3550 möglich. Damit noch genügend freie Sitzplätze für andere Fahrgäste übrig bleiben, können maximal 22 Sitze pro Fahrt vorreserviert werden. Der Doppelstockbus hat insgesamt 76 Sitzplätze.

Neuerungen gibt es auch beim Regiobus Lienzer Talboden, der seit 13. Dezember auf sieben Linien unterwegs ist. Ab Montag, den 30. Jänner, ändern sich die Fahrpläne und passen sich besser an den Stundenplan von Schülern an. Die Busse der Linie 3 (Amlach, Tristach, Eichholz) starten nicht mehr um 7 Uhr am Bahnhof, sondern bereits um 6.55 Uhr. Die Linie 1 kommt künftig um 13.41 Uhr beim Gymnasium in Lienz an, also fünf Minuten später. Für diese Fahrt ändert sich auch die Route: Statt übers Moarfeld fährt der Bus über Michaelsplatz, Hochstein und HAK in die Friedenssiedlung. (TT)