Innsbruck – Das entbehrt nicht einer gewissen Symbolik: Bei einer Gedenkmesse zum 4. Todestag von Reinhold Stecher im Dom zu St. Jakob hat sich Jakob Bürgler am Samstag den Frust von der Seele geredet. Seit Jänner 2016 führt der Osttiroler die Diözese als Administrator, denn Rom war bisher noch nicht in der Lage, einen Bischof für Innsbruck zu ernennen. Im Jänner des Vorjahres wurde Manfred Scheuer zum Bischof von Linz berufen. Rund um seine Nachfolge soll es im Hintergrund eine Blockade zwischen dem päpstlichen Botschafter in Österreich, Nuntius Peter Stephan Zurbriggen, und der römischen Bischofskongregation geben. Auch zwischen dem Nuntius und dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, dürfte der Haussegen schiefhängen.

Es war bekanntlich Reinhold Stecher, der 1997 im Zusammenhang mit seiner Nachfolge Rom harsch kritisiert hatte. „So wie das derzeit ist, hat Rom das Image der Barmherzigkeit verloren“, schrieb Stecher damals. U. a. weil der Vatikan seine Kandidatenvorschläge allesamt ignoriert hat, der nahezu unbekannte Alois Kothgasser wurde schließlich neuer Oberhirte.

„Die lange Zeit des Wartens, die vielen Gerüchte, die versuchten Interventionen, der Mangel an Kommunikation: All das macht unsicher“, appellierte Bürgler in seiner Predigt an die römischen Entscheidungsträger, endlich einen Bischof zu ernennen. Er, so Bürgler besorgt, nehme den Unmut der Gläubigen über diese Situation wahr. „Und die Sorge vor dem Schaden, der damit verbunden ist. Nicht, weil die Arbeit nicht getan wird, sondern weil sich die Kirche damit selber schwächt.“ Die Gläubigen hat er eingeladen, um einen guten Bischof für unsere Diözese zu beten. „Möge er mit reicher Weisheit ausgestattet sein und einer, der Christus und mit ihm den konkreten Menschen in die Mitte stellt.“

Die deutlichen Worte des Diözesanadministrators, der selbst zum Kreis der Bischofsanwärter zählt, wertet der Innsbrucker Theologe Roman Siebenrock als Indiz dafür, dass es offensichtlich auf Kosten der Diözese Innsbruck Machtkämpfe, Blockaden und Intrigen gebe. „Ich verstehe Jakob Bürgler voll und ganz, denn es kann ja nicht sein, dass nicht innerhalb von einem halben Jahr ein Bischof gewählt wird.“ Listen und Dreiervorschläge lägen ja am Tisch.

Die Verzögerungen deuten für Siebenrock darauf hin, dass die Reformabsichten von Papst Franziskus über die Subsidiarität in der Kirche, also den Aufbau von unten nach oben mit einer Stärkung der Ortskirche, in der zuständigen Bischofskongregation bzw. in diesen Gruppen noch nicht angekommen sei. „Und es ist schon eine frustrierende Vorstellung, wenn die Diözese Innsbruck noch unter Federführung von Manfred Scheuer wohlüberlegte und gewissenhafte Vorschläge für seine Nachbesetzung erarbeitet hat, aber diese offenbar keine Rolle spielen“, fügt Siebenrock hinzu. Die Vorgangsweise Roms bezeichnet Siebenrock letztlich als nicht notwendig.

Möglicherweise soll es in den nächsten Tagen ein Treffen der Spitzenvertreter der diözesanen Gremien geben. Sie wollen sich mit der unbefriedigenden Situation um die Bischofsnachfolge auseinandersetzen. (pn)