Kundl – Seit mehr als zwei Jahren versucht Sepp Margreite­r sen. die Kundler Gemeindeführung davon zu überzeugen, dass sie entlang der Ache eine Art Promenade errichten soll. „Auf den derzeit schmale­n Schotterwegen kann man nicht einmal nebeneinander gehen“, bedauert der wanderfreudige Kundler und schlägt deshalb vor, diesen Weg auf rund 1,5 Meter zu verbreitern. „Ein Paradebeispiel für einen solchen Wanderweg gibt es in Kirchberg, der entlang der dortigen Ache bis nach Aschau führt“, erklärt Margreiter.

Eine Idee, für deren Bewerbung er keine (privaten) Kosten und Mühen scheute. „Wenn man etwas erreichen will, muss man hartnäckig sein“, meint der ehemalige Gastronom (Tiroler Stuben in Wörgl). Daher schickte er im Jänner 2015 auf eigene Kosten sogar einen doppelseitigen Postwurf an alle Kundler Haushalte und warb für seine Initiative. An die 180 Kundler sagten ihm auch ihre Unterstützung zu. Natürlich wandt­e er sich auch an die Gemeinde. Dort verwies man darauf, dass es für ein solches Projekt eine Genehmigung von der Verwaltung des öffentlichen Wasserguts, welcher der Grund des Achenwegs gehört, außerdem von der Lawinen- und Wildbachverbauung und dem Naturschutz benötige.

Margreiter ließ aber nicht locker. Im Jänner 2016 folgte ein weiterer doppelseitiger Postwurf und sogar Plakate stellte er am Achenweg auf.

Auch das Internet nützte Margreiter und klinkte sich auf der Gemeindehomepage unter der Rubrik „Bürgermeldungen“ ein. Da wurde das Thema Achenpromenade dann zu einem Dauerbrenner.

Letztlich wurde es Bürgermeister Anton Hoflacher (SPÖ) zu bunt. Er ließ den hartnäckigen Bürger Anfang Jänner dieses Jahres auf der Website sperren und seine Meldungen bezüglich der Achenpromenade entfernen.

„Die Bürgermeldungen auf unserer Website sind dazu da, Schäden im öffentlichen Raum zu melden, und nicht als öffentliche Diskussionsplattform für eigene Ideen“, verteidigt Bürgermeister Anton Hoflacher die Zensur. Zu Margreiters Vorschlag will sich der Ortschef aber nicht äußer­n, betont aber, dass die Gemeinde stets bemüht sei, alle öffentlichen Wege in Kundl so sauber wie möglich zu halten. Weiters gehöre der Grund, auf dem sich der Achenweg befindet, dem Wasserbauamt, deshalb könne die Gemeinde auch nicht über irgendeine Verbauung entscheiden, betont der Kundler Bürgermeister nochmals gegenüber der TT. Ob beim Wasserbauamt überhaupt wegen der Machbarkeit des Weges angefragt wurde, bleibt offen. (fh, wo)