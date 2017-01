Von Simone Tschol

Außerfern – Seit mehr als 20 Jahren ist der Sozial- und Gesundheitssprengel (SGS) bereits im Außerfern tätig. Trotzdem wurde jetzt der erste Geburtstag gefeiert.

Grund dafür ist die Trennung vom Roten Kreuz und der damit verbundene Schritt in die Selbstständigkeit, den der Verein mit Jahresbeginn 2016 vollzogen hat. Zweifel und Unsicherheiten begleiteten den Start, auch finanziell hieß es wieder zurück auf null. „Wir haben uns akribisch vorbereitet. Es war ein langer Prozess. Und wir haben geglaubt, dass es für den Vorstand ein schwieriges Jahr wird, da ja auch das Sicherheitsnetz durch das Rote Kreuz nicht mehr vorhanden war“, erinnert sich Obmann Matthias König zurück. Jetzt, ein Jahr später, sind alle Sorgen vom Tisch. König: „Es war wider Erwarten ein eher entspanntes Jahr.“ Zumindest aus dem Blickwinkel des Vorstandes. Denn schaut man sich die Zahlen genau an, so wird schnell klar, dass die 30 hauptberuflichen Mitarbeiter (24 davon in Vollzeit) und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der Arbeitskreise in den Regionen alle Hände voll zu tun hatten.

Dementsprechend fällt auch die Bilanz von Geschäftsführerin Birgit Aldrian-­Holzner aus: „Im Jahr 2016 wurden von den Mitarbeitern der mobilen Pflege 26.000 Leistungsstunden und 7000 Stunden Wegzeiten erbracht. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2015 von 3,6 Prozent. Dafür wurden 300.000 Kilometer mit den 14 Dienstautos zurückgelegt.“

Insgesamt 400 Klienten wurden im Vorjahr betreut, davon waren 188 Neuzugänge zu verzeichnen. Das heißt, dass alle ein bis zwei Tage eine neue Person aufgenommen und versorgt wurde. Aldrian-Holzner: „Erfreulich ist hier, dass 45 Prozent der Klienten, bei denen die Betreuung 2016 beendet wurde, sich wieder selbst versorgen können bzw. gesund geworden sind.“

Angebot und Nachfrage Tag für Tag abzustimmen ist nicht nur eine große organisatorische Herausforderung. Es verlangt auch den Mitarbeitern ein Maximum an Flexibilität ab. „Es braucht schon überdurchschnittliches Engagement im Bereich der Hauskrankenpflege. Solche Mitarbeiter zu finden ist nicht einfach“, weiß Pflegedienstleiterin Kathrin Schreck und Aldrian-Holzner fügt hinzu: „Es wäre super, wenn wir jemanden im Zwischentoren hätten. Aber von dort kommt keine einzige Bewerbung.“

Das Angebot des SGS erstreckt sich von der Unterstützung bei Pflegegeldanträgen über den Hilfsmittelverleih, die soziale Betreuung bis hin zur medizinischen Hauskrankenpflege.

Allein von 2012 bis 2016 war bei den Leistungsstunden eine Steigerung von 89 Prozent zu verzeichnen, die Wegzeiten haben sich im selben Zeitraum von 3290 auf 7000 mehr als verdoppelt. Und die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre und die Prognosen für die Zukunft geben die Richtung klar vor.

Derzeit sind im Bezirk Reutte 18,6 Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre. Der Anteil der über 75-Jährigen soll bis 2030 um über 40 Prozent steigen. Obmann-Stv. Klaus Witting: „Das zeigt, dass in den nächsten Jahren im Sozialbereich eine enorme Steigerung der Dienstleistung zu erwarten ist. Wir sind daher froh, dass uns auch die Gemeinden mit je zwei Euro pro Einwohner unterstützen.“

Neben der Erweiterung des Fuhrparks und dem Ausbau des Qualitätsprozesses sind auch Info-Veranstaltungen sowie eine flächendeckende, präventive Seniorenberatung geplant – auch um die Schwellenangst der Bevölkerung abzubauen. Schließlich ermöglicht die mobile Betreuung größtmögliche Selbstständigkeit und Lebensfreude in den eigenen vier Wänden.

Nähere Infos gibt’s unter www.sgs-ausserfern.at.