Von Claudia Funder

Matrei i. O., Admont – Ursprünglich war die „Trofeo Danilo Re“ eine kleine Sportveranstaltung in Erinnerung an den im Jahr 1995 tödlich verunglückten gleichnamigen Schutzgebietsbetreuer aus der Provinz Cuneo im Piemont. Nur Italiener waren am Start. Längst hat sich der ein Jahr nach dem Unfall ins Leben gerufene Wettkampf zur anspruchsvollen Rangerolympiade mit internationaler Beteiligung entwickelt.

Nun war es wieder so weit. Die 22. Auflage stieg von 26. bis 29. Jänner in Admont im Nationalpark Gesäuse. Und das Teilnehmerfeld konnte sich sehen lassen: 36 Teams aus sieben Nationen – Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und erstmals auch aus der Slowakei. Zum 13. Mal stellte sich der Nationalpark Hohe Tauern Tirol mit je einem vierköpfigen Damen- und Herrenteam der Konkurrenz.

Vier Disziplinen (Langlauf, Schießen, Riesentorlauf und Skibergsteigen) galt es bestmöglich abzuspulen. In der Gesamtwertung die entscheidende Nasenlänge voraus war schlussendlich der Nationalpark Berchtesgaden/D.

Aber auch die Vorbereitung der Osttiroler hat sich erneut gelohnt. „In der Gesamtwertung holte sich das Herrenteam den 6. Platz“, berichtet Ranger Andreas Angermann im Gespräch mit der TT. Er war mit Andreas Rofner, Mathias Berger und Emanuel Egger an den Start gegangen.

Auf ganzer Linie punkten konnte das weibliche Osttiroler Quartett mit Maria Mattersberger, Ruth Bstieler, Rebecca Egger und Anna Brugger. „Das Team gewann die Damenwertung“, freut sich Angermann. In der Gesamtwertung erreichte es Platz 8. Übrigens: Bereits 2016 hatten sich die Osttirolerinnen in der Damenwertung den Sieg geholt. Diesjährige Höhepunkte in der Einzelwertung: Anna Brugger und Rebekka Egger sicherten sich je einen ersten Rang, Maria Mattersberger einen zweiten.

Stark ist „frau“ längst auch hinsichtlich der Anzahl: Im Nationalpark Hohe Tauern Tirol liegt der Anteil der weiblichen Ranger vergleichsweise hoch, nämlich bei 50 Prozent.

Beim „Memorial Danilo Re“ spielen auch stets die Begegnung und der Austausch zwischen den Schutzgebietsbetreuern eine große Rolle. Dem sportlichen Bewerb vorangegangen war heuer unter anderem ein thematisches Seminar, bei dem es um die „Interpretation der Natur“ ging.