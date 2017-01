Tarrenz – Die Varroa-Milben haben den Bienenbeständen in den vergangenen Jahren arg zugesetzt. Dass aber nun auch ein Problem mit Viren im Zusammenhang mit Varroa auftritt, verschärft die Situation. Darüber wird am kommenden Freitag, den 3. Februar, Imkermeister Marti­n Ennemoser beim Imkerstammtisch im Gurgltalerhof in Tarrenz berichten.

„Das Problem“, erläutert Erwin Zöhrer als Schriftführer des Bienenzuchtvereins Imst, „liegt darin, dass die Milbe mutiert hat. Und nun verbreitet sie auch Viren, auf die unsere Bienen anfällig sind.“ Die Varroa-Milbe könne sich nur in der Bienenbrut vermehren – und so trifft der Schädling die Bestände der Imker in ihrem Kern.

Der Imster Bienenzuchtverein zählt in den Gemeinden Imst, Imsterberg, Tarrenz, Karres, Karrösten und Roppen 90 aktive Imker. „In unserem Vereinsgebiet gibt es zwischen 1500 und 1600 Völker“, erklärt Zöhrer. Wobei ein gesundes Volk rund 30.000 Bienen umfassen müsse, um auch einen Ertrag erzielen zu können. „Im Winter geht die Anzahl der Bienen pro Volk auf 12.000 bis 15.000 zurück“, erklärt er weiter. Im vergangenen Jahr haben die Imster Bienenzüchter „ein super Ergebnis erzielt“, sagt Zöhrer. Das habe aber auch seine Tücken: „Wenn die Völker so abgearbeitet sind, dann sind sie natürlich auch gefährdeter – da hat die Varroa über den Winter einen Vorteil.“ Derzeit höre man „nicht allzu Gutes“. Vielleicht, betont der Imker, hat den Bienen heuer aber auch die Kälte im Kampf gegen Varroa geholfen.

Der Vortrag von Martin Ennemoser beginnt am Freitag um 20 Uhr. (pascal)