Innsbruck – HTL? Da denkt man noch immer an Staub, Maschinenbau, einen Blaumann – und wenn in einer Klasse zwei Mädchen sitzen, dann ist das intern schon die Mädchenklasse. Vieles, was den Lehrplan betrifft, hat sich längst geändert. Was Schülerinnen betrifft, soll sich noch viel tun. Das Projekt, das im Herbst an der HTL Innsbruck Anichstraße startet, zielt auf beides ab. Auf mehr Mädchen und einen zukunftsorientierten Bildungszweig für biomedizintechnische und gesundheitstechnische Berufe.

„Wir werden im Herbst mit einer Klasse, also rund 32 bis 34 Schülern, starten“, erklärt Direktor Günther Laner. Die Nachfrage nach Fachkräften in dem Bereich sei in Tirol enorm. Rund 50 Betriebe arbeiten in der Herstellung von medizintechnischen Kleingeräten. „Ein wichtiger Bereich für das Land Tirol“, erklärte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg gestern auf einer Pressekonferenz. Zur Einordnung: Allein in den medizinischen Versorgungseinrichtungen der tirol kliniken sind bis zu 80.000 solcher Gerätschaften in Betrieb.

„Wir hoffen mit diesem Angebot, auch vermehrt Mädchen anzusprechen“, erklärte Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Der neue Lehrplan legt seinen Schwerpunkt auf biomedizinische Signalverarbeitung, die medizinische Gerätetechnik und Gesundheitsmechatronik. Von Seite des Landesschulrats sieht man eine wichtige Aufgabe darin, „für die Ausbildung von genügend Fachkräften“ zu sorgen. (mw)