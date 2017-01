Innsbruck – Ein Tisch, ein paar Stühle, drei Betten. Ein kleiner Ofen, der mehr schlecht als recht Wärme spendet. Eisige Luft, die durch die undichten Wellblechwände des kleinen Wohncontainers pfeift. Hier wohnt die 73-jährige Geretsik mit ihren drei Enkelkindern. Sarah Illersperger aus Innsbruck hat die Familie in der nordarmenischen Stadt Gjumri während ihrer Tätigkeit als Freiwillige kennen gelernt. Ein halbes Jahr hatte sie dort nach der Matura im Caritas-Tageszentrum „Little Prince“ als Englischlehrerin gearbeitet und das Elend unmittelbar erlebt.

Armenien ist eines der ärmsten Länder der ehemaligen Sowjetrepubliken. Und wie so oft sind es gerade die Kinder, die unter diesen ärmlichen Bedingungen am meisten leiden. „Wo die Not am größten ist, sind die Kinder die größten Verlierer“, sagt Tirols Caritas-Direktor Georg Schärmer. Deshalb hat die Caritas mit drei Projekten in Armenien den Kampf gegen die Armut aufgenommen: Im Tageszentrum „Little Prince“ erhalten Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen neben warmen Mahlzeiten Hilfe beim Lernen und Gelegenheit zu sinnvollen Freizeitaktivitäten. Auch zwei der Enkelkinder von Geretsik besuchen diese Einrichtung. In Schirak, einer der beiden ärmsten Regionen Armeniens, bekommen 270 Kindergarten- und Schulkinder gesundes und ausgewogenes Essen. Und in vier Städten Armeniens unterstützt die Caritas mit dem Projekt „Warmer Winter“ von Armut betroffene Kinder und alte Menschen mit einem Heizkostenzuschuss.

Damit diese Hilfe überhaupt möglich ist, ist die Caritas auf Spenden angewiesen. Das Innsbrucker Agrarhandelsunternehmen Hechenbichler etwa hat 25.000 Euro für das Ernährungsprogramm „Gesundes Essen für Kindergarten- und Schulkinder“ zur Verfügung gestellt. Aber ohne die zahlreichen Kleinspender könnte die Caritas Tirol ihre Projekte im In- und Ausland nicht finanzieren. Für den Schwerpunkt „Kinder in Not“ ist daher ein Spendenkonto eingerichtet worden: Kennwort Kinder in Not 2017; IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950; BIC: RZTIAT22. Online-Spenden unter www.caritas-tirol.at. (np)