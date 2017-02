Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es war keine leichte Geburt, aber nun waren alle zufrieden. Gestern wurde die neue Kurz- und Übergangspflege in Kitzbühel feierlich ihrer Bestimmung übergeben. In dem Anbau des Altenwohnheims Kitzbühel stehen nun 17 Zimmer für die Kurzzeit- und Übergangspflege zur Verfügung, und zwar allen Gemeinden im Bezirk Kitzbühel.

Neben den Zimmern für die Kurzzeit- und Übergangspflege sind vier Therapieräume und im Erdgeschoß neun Mitarbeiterwohnungen untergebracht. „Die Wohnungen sind derzeit sehr wichtig für unsere Mitarbeiter, die nicht direkt aus Kitzbühel kommen. Denn Wohnungen zu leistbaren Preisen sind in Kitzbühel kaum zu bekommen. Das ist aber ein Kriterium, um Mitarbeiter zu bekommen“, sagt Karl Hauser, der Leiter des Altenwohnheims Kitzbühel. Bei der Besichtigung der Räumlichkeiten wird er auch nicht müde zu erwähnen, dass die Einrichtung erweitert werden kann. So können eben aus den neun Mitarbeiterwohnungen Zimmer für die Kurzzeit- und Übergangspflege gemacht werden, auch gibt es noch freie Flächen, die man nutzen könnte.

„Der Bedarf an Kurzzeit- und Übergangspflege ist im Bezirk sehr hoch und ist eine Herausforderung für die Zukunft. Ich bin sehr froh, dass hier Bezirkshauptmann Michael Berger den Anstoß gegeben hat“, sagte Hauser. Das bestätigten auch die Bürgermeister bei der Hausbesichtigung, und Bürgermeister Klaus Winkler zeigte sich bei der Eröffnung sehr erfreut. „Die Pflege ist ein Zukunftsthema, und mit der Kurzzeit- und Übergangspflege ist momentan die Perlenkette der Versorgung in Kitzbühel vollständig. Ich sage bewusst momentan, weil wir hier sicher noch viel auf die zukünftigen Herausforderungen reagieren müssen“, sagte Winkler.

Insgesamt 3,82 Millionen Euro hat die Tigewosi in das Gebäude investiert, davon werden 1,7 Millionen über die Wohnbauförderung des Landes mittels Darlehen finanziert. Die Kosten niedrig zu halten, sei eine Herausforderung, denn „die Anforderungen an die Pflege und damit auch an die Gebäude werden immer größer“, betonte Franz Mariacher, Geschäftsführer der Tigewosi.

Das Grundstück, auf dem gebaut wurde, gehört der Stadt, mittels Baurecht wurde es für 50 Jahre an die Tigewosi vergeben, die nun das Gebäude errichtet hat. Die Stadt pachtet dann das Gebäude wieder zurück. „Das haben wir bewusst so gemacht, damit es eine klare Trennung gibt“, schilderte Winkler. Die Kosten für die Einrichtung in der Höhe von 850.000 Euro muss die Stadt tragen.

Betrieben wird die neue Pflegeeinrichtung von der Stadt Kitzbühel, nutzen können die neue Einrichtung aber alle Gemeinden des Bezirks Kitzbühel. Deshalb waren bei der gestrigen Eröffnung auch Vertreter aus fast allen Gemeinden des Bezirks anwesend.

Mit den Bezirksgemeinden hat die Stadt Verträge abgeschlossen, welche die Finanzierung regeln. So zahlt jede Gemeinde einen Zuschuss, wenn einer ihrer Gemeindebürger in der Einrichtung untergebracht wird.