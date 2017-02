Von Wolfgang Otter

Kufstein – Der Bezirk Kufstein wird bis 2030 richtiggehend boomen. Mit 13,3 % Bevölkerungszuwachs wird er nach dem Bezirk Innsbruck-Stadt mit 19,2 % am stärksten wachsen. Dies ist aus der kleinräumigen Bevölkerungsprognose des Amtes der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Landesstatistik und tiris, ablesbar.

Mit 1. 1. 2015 (auf dessen Grundlage die Prognose erstellt wurde) zählte der Bezirk noch 104.233 Einwohner, am 1. 1. 2030 sollen es 118.109 sein, für Tirol werden 796.275 Einwohner (728.826 am 1. 1. 2015) prognostiziert.

Innerhalb des Bezirkes Kufstein wird es besonders die Planungsverbände Kufstein und Wörgl und deren Gemeinden treffen. Beide haben bereits seit 2001 ein überdurchschnittliches Wachstum hinter sich, die Kurve geht weiter steil nach oben. Wörgl und Umgebung soll von 31.917 Bewohnern auf 36.965 und Kufstein von 27.477 auf 31.979 wachsen, hauptsächlich durch Zuwanderung. Sie zählen das Wachstum betreffend damit zu den Top-Fünf-Planungsverbänden in Tirol. Wobei für Kufsteins Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer die in der Prognose ausgewiesene Wanderbewegung ein „nicht wirklich schätzbarer Faktor“ sei.

Die Auswirkungen: „Die Gemeinden haben diese Entwicklung in ihren Zukunftsüberlegungen zu berücksichtigen, Stichwort örtliche Raumordnungskonzepte“, erklärt Platzgummer und fährt fort: „Ohne Zweifel wird diese Bevölkerungszunahme in den Ballungsbereichen der Inntalfurche gewisse, bereits heute wahrzunehmende Urbanisierungseffekte mit sich bringen.“ Themen wie Schaffung von Wohnraum, Wirtschaftsentwicklung, Verkehr und Landwirtschaft treten für ihn ebenso wie Sicherheit und erforderliche Infrastruktur – wie Bildungseinrichtungen, Pflege und Betreuung – „verstärkt in den Fokus“, wie Platzgummer erklärt. Aber im Wachstum liegen auch große Chancen.

Im Bezirk wird übrigens ein überdurchschnittlich hoher Geburtenüberschuss erwartet, auch die Zahl der Jugendlichen bis 19 Jahre wird zunehmen, in Kufstein und Umgebung sogar mit 15,9 Prozent beträchtlich ausfallen. Andererseits wird auch die Altersklasse 65+ größer.

Zahlen, die besonders die beiden großen Städte im Auge haben müssen. Überraschend kommt jedoch für BM Hedi Wechner (Wörgl) diese Prognose nicht. „Die zentrale Lage, gute Verkehrsverbindungen und das wirtschaftliche Potenzial der Region machen den Raum für Zuwanderer interessant“, weiß auch Wechner. Auch für BM Martin Krumschnabel (Kufstein) ist die Prognose eine „Entwicklung, die man bereits länger beobachtet“ habe. An die Zuzugsbremse, durch einen gedrosselten Wohnbau, denkt er nicht. Man wolle aber andererseits auch kein künstliches Wachstum. Fünf-Euro-Wohnungen „und alternative Wohnformen, wie beispielsweise Wohngemeinschaften für alleinerziehende Mütter, sind anzudenken“, erklärt Krumschnabel.

Seine Wörgler Amtskollegin verweist auf die finanzielle Seite der Prognose, immerhin werde mehr Infrastruktur nötig. „Die Gemeinden werden sich daher vermehrt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren müssen, wie Pflichtschulbau, Kinder- und Seniorenbetreuung, Wohnraumbeschaffung, Straßenbau etc. Für viele Gemeinden wird das eine extreme budgetäre Herausforderung. Daher wird in manchen Bereichen wie bei der Pflege auch gemeindeübergreifende Zusammenarbeit anzudenken sein“, sagt Wechner.

Am unterster Stelle der Zuwachsprognose steht der Planungsverband Wilder Kaiser (Sölllandl), hier soll die Bevölkerungszahl von 9528 auf 10.156, also nur um 628 (6,6 %) wachsen. Interessant: Wie auch beim Planungsverband Untere Schranne-Kaiserwinkl (+9,4 %) wird laut Vorhersage der Geburtenüberschuss für die Hälfte des Zuwachses verantwortlich sein. Hier wird sogar eine negative Wanderungsbilanz erwartet, dass also mehr Leute weg- als in die Orte ziehen. Ein Umstand dafür liegt in den überschießenden Grundstückspreisen. Zumindest trifft dies auf Ellmau zu, wo zwischen 250 Euro und 1800 Euro pro Quadratmeter verlangt werden. „Zudem gibt es kaum Gründe am Markt“, sagt Ellmaus Bürgermeister Klaus Manzl. Die Gemeinde versuche aber mit günstigerem Wohnbau der Abwanderung der Jungen entgegenzusteuern.