Imst – Die „Neue Heimat Tirol“ (NHT), laut eigenen Angaben Tirols größter gemeinnütziger Wohnbauträger, baut auf Expansion. „2016 befanden sich erstmals 1001 Wohneinheiten zeitgleich im Bau, das ist ein absoluter Rekordwert“, berichtete Markus Pollo, seit 1. Jänner neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei der NHT, bei seinem Besuch in Imst gemeinsam mit GF-Kollege Hannes Gschwentner. Man sei gerade im Bezirk Imst schon bisher sehr aktiv und habe in diesem Jahr mehrere Projekte zu realisieren. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf insgesamt 25,5 Millionen Euro.

„In Wenns und Imst starten wir heuer neue Wohnprojekte. In den Gemeinden Obsteig, Stams, Imst und Umhausen sind wir gerade in der Planungsphase. Hier sind insgesamt knapp 100 neue, leistbare Wohnungen vorgesehen“, präzisiert Pollo. In den nächsten Jahren sollen im Söldener Ortsteil Kaisers, wo bereits 2016 22 Miet- und Eigentumswohnungen übergeben wurden, bis zu 60 zusätzliche Wohnungen entstehen. In Imst gehen unterdessen die Arbeiten für die Neugestaltung der Südtirolersiedlung ins Finale. Im Frühjahr 2017 erfolgt der Spatenstich für den vierten und letzten Bauabschnitt mit 45 weiteren Wohnungen.

In Wenns investiert man zurzeit zwei Millionen Euro in zehn Mietwohnungen; 24 „Fünf-Euro-Wohnungen“ sind hingegen in Umhausen geplant. Mit der Holzbauweise für ebenfalls 24 Mietwohnungen in Obsteig möchte man neue Wege gehen. Gschwentner: „2016 ergingen 97 Prozent der Bauaufträge an Tiroler Unternehmen, das ist uns wichtig.“ (huda)