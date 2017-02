Von Markus Schramek

Innsbruck – Haben Sie Lust auf einen neuen Namen? Nach österreichischem Recht ist das keine große Hexerei. Neuer Vorname, geänderter Familienname oder gleich beides – alles ist möglich, wenn auch nicht immer ganz billig. Hochoffiziell heißt dann ein gewesener Erich Maier künftig Lukas Tschurtschenthaler, nur so als Beispiel. Mit behördlichem Sanktus. Zuständig ist die jeweilige Bezirkshauptmannschaft. Antragsteller müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Unzufriedenheit mit dem eigenen Namen ist auch gar nicht selten. „Auf meinem Schreibtisch landen fast jede Woche Änderungswünsche“, sagt Sabine Schreiner vom zuständigen Referat der BH Innsbruck-Land.

Name ist aber nicht gleich Name. „Es kommt vor, dass Menschen, oft aus dem Ausland stammend, aufgrund ihres Namens verspottet werden“, erzählt Schreiner. Vornamen wie Bambi (aus dem Italienischen), Simba (afrikanisch) oder das arabische Osama ernten hierzulande schnell einmal schiefe Blicke. „Wünscht jemand verständlicherweise einen anderen Vornamen als einen solchen, ist die Änderung mit geringen Kosten verbunden“, verweist Schreiner auf die Tarife: 14,30 Euro für den Antrag, samt Nebengebühren maximal 20 bis 30 Euro insgesamt.

Auch manch schräger Familienname fällt in diese relativ günstige Preisklasse. Die Beamten verfügen über eine Liste mit Beispielen dafür. Wer etwa Aasvogel, Ohnmacht, Ratte oder Thöricht heißt, muss diesen Namen nicht ein Leben lang mit sich herumtragen. Die Änderung ist schnell erledigt. Großer Erklärungsbedarf, warum man nicht mehr „Hitler“ heißen will, besteht sicher nicht.

Viel tiefer in die Geldtasche greifen müssen Träger durchaus üblicher Namen. Wer einen solchen durch einen Wunschnamen zu ersetzen gedenkt, hat dafür pro Stück 560 Euro lockerzumachen. Ein komplett neuer Name (Vor- und Zuname) kostet also schon 1120 Euro.

Diese Auslagen schrecken entschlossene Antragsteller jedoch nicht ab. „Manche wollen offiziell so heißen, wie sie ohnehin seit Kindheit gerufen werden“, beschreibt Schreiner ein öfter vorgebrachtes Ansinnen.

So ließ sich ein Herr vom Geburtsnamen Hans Georg in Hansjörg umbenennen (um 560 Euro). „Er wurde immer Hansjörg genannt und reagiert auf Hans Georg gar nicht“, so Schreiner. Ähnliches gilt für zwei Frauen, die von Elisabeth zu Lisa bzw. von Ulrike zu Ulla wechselten.

Der Wunsch nach Änderung des Nachnamens hat hingegen meist andere Motive: innerfamiliäre Konflikte. „Jemand distanziert sich von seinen Eltern und will so heißen wie die Großmutter, zu der ein Naheverhältnis besteht“, veranschaulicht Schreiner ein Muster.

Diskussionen über vorgebrachte Namenswünsche führt die Beamtin mit ihren Klienten nicht: „Es ist nicht meine Aufgabe, eine gewünschte Namensänderung zu kommentieren. Die Antragsteller sind erwachsen und müssen wissen, was sie tun.“ Wer den Namen geändert hat, hat diesen mindestens zehn Jahre lang zu behalten (außer es kommt zu einer weiteren Änderung durch eine Eheschließung). Theoretisch könnte man also alle zehn Jahre anders heißen.

Der Fantasie der Antragsteller sind allerdings auch Grenzen gesetzt. Nicht jeder Wunschname wird genehmigt. Die Zulässigkeit zu prüfen, ist Frau Schreiners Aufgabe. „Datenzwillinge sind zu vermeiden“, beschreibt sie ihre Vorgabe. Es sei zu verhindern, dass durch eine Namensänderung eine Person gleich heißt wie eine andere, vielleicht auch noch am selben Tag Geburtstag hat und im selben Ort wohnt.

Exzentrische Namenswünsche sind tabu. Markennamen wie Audi oder Persil sowie Namen von Dingen oder Pflanzen fallen darunter. Herr Aluminium oder Frau Maiglöckchen sind denkunmöglich, ebenso reine Buchstaben- und Ziffernkombinationen à la Abc oder 007.

Liegt der Wunschname dann mit amtlichem Bescheid und rechtskräftig vor, muss Gott und die Welt darüber informiert werden. Dienstgeber, Bank, Finanz, sonstige Behörden, (Sozial-)Versicherung, Kfz-Zulassung und so weiter: Eine ganze Liste ist da abzuarbeiten. Und natürlich wird für den neuen Namen auch ein neuer Pass benötigt (Kosten derzeit: 76 Euro).

Diese Aufgabenfülle wird die Lust auf Umbenennung in manchen Fällen dann wohl doch zügeln.