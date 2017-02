Jenbach – Nach den Entwürfen des bedeutenden Tiroler Künstlers Hans Pontiller, der 1887 in Jenbach geboren wurde, entstand anno 1960 das Eingangstor zur mehr als 500 Jahre alten Jenbacher Pfarrkirche. Bei der Renovierung Ende des vorigen Jahrhunderts wurde das Kunstwerk entfernt und landete beim Sagzahnschmied Hans Guggenberger in Kramsach auf dem Dachboden. „Wo die alte Kirchentür ist, würde mich schon interesssieren“, hatte Josef Keiler bei der Jahreshauptversammlung des Museumsvereins noch in der Vorwoche gefragt. Und die Überraschung war jetzt groß, als Meister Guggenberger das renovierte Kunstwerk ins Museum brachte. „Das freut uns immens, weil wir derzeit eine Ausstellung über das Lebenswerk von Hans Pontiller vorbereiten. Und wir haben auch deponiert, dass das Pontiller-Tor in Jenbach bleiben muss“, betont Walter Felkel, der mit seiner Gattin Erika die Ausstellung vorbereitet. Und Guggenberger zeigt sich dafür aufgeschlossen. „Das geht von Museum zu Museum. Die kupferne Türverkleidung hat seinerzeit mein Vater Johann Guggenberger gefertigt“, berichtet der Kramsacher. An Ort und Stelle wurde ein Anerkennungspreis vereinbart. „Damit ist dieses Thema vom Tisch“, atmet Felkel auf.

Thema war bei der Tagung des Museumsvereins auch das Franziskuskreuz, das vor Jahrzehnten der Schwazer Künstler Fred Hochschwarzer geschaffen hatte und das lange über dem Volksaltar der Jenbacher Pfarrkirche hing. Seit Jahren ist es im Feuerwehrhaus zwischengelagert. Die Frage, ob es im Besitz von Diözese oder Pfarre sei, beantwortete Pfarrer Wolfgang Meixner klar: „Das gehört der Pfarre und soll auch wieder einen des Kunstwerks würdigen Platz bekommen.“ Veräußert werde es demnach wohl kaum, obwohl es Anfragen dazu gab. (zw)