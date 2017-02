Innsbruck – Und plötzlich war es dunkel. Licht aus. Bildschirm aus. Ampel dunkel. Der Lift bleibt stecken. Black-out. Stromausfall. Aufgrund eines technischen Gebrechens im Umspannwerk Wilten der Tinetz gingen gestern in und um Innsbruck um exakt 14.44 Uhr die Lichter aus. Drei Viertel des Stadtgebiets und einige der südlichen Umlandgemeinden waren davon betroffen. Während man in den Büros in der Innenstadt untätig und mit fragendem Blick zusammenstand, ging nicht nur für die Mitarbeiter von Tinetz und IKB der Stress so richtig los. Die Einsatzkräfte waren im Großeinsatz.

Rund 40 Minuten dauerte es, bis die Versorgung im gesamten Stadtgebiet wiederhergestellt war, teilte Roland Tiwald von den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) mit. Rund 50.000 Haushalte waren vom Stromausfall betroffen. Auslöser war ein so genannter Seilriss im Umspannwerk Wilten. Zu hören war ein lauten Knall, der einer Explosion gleich kam. Das Umspannwerk der Tinetz musste abgeschaltet werden und daraufhin ging die Stromversorgung für die Landeshauptstadt in die Knie.

„Die erste Aufgabe war es, den Schaden zu identifizieren. Dann kann man nicht einfach eine Stadt wie Innsbruck wieder einschalten. Das muss dann Stadtteil für Stadtteil geschehen“, sagt Tiwald. In der Zwischenzeit gingen aber schon Tausende Anrufe beim Servicecenter der IKB ein. Auch bei der Leitstelle und der Innsbrucker Feuerwehr gab es Alarm.

Trotzdem blieb die Situation unter Kontrolle und die Bevölkerung ruhig. So verzeichnete die Feuerwehr laut Leitstelle nur etwa 20 größere Einsätze. Sieben davon nach einer Alarmierung wegen stecken gebliebenen Fahrstühlen. Den dazu höchstgelegenen Einsatz hatten die Florianijünger in Begleitung der Polizei im Hotel Hilton, wo eine Person im Lift den Notrufknopf gedrückt hatte. Mit Blaulicht und Sirenen ging es für Feuerwehr und Rettung zur Landespolizeidirektion am Innrain – ein irritierter Brandmelder hatte einen Fehlalarm ausgelöst.

Routiniert und weitgehend unbemerkt ging der Stromausfall am Klinikareal vorüber. Notstromaggregate übernahmen sofort die Versorgung, wobei es bei bestimmten Steckdosen (beispielsweise im operativen Bereich) nie zu einem Spannungsabfall kam. Tirol-kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger: „Unsere Notstromaggregate werden monatlich auf ihre Funktion überprüft. Manche Dieselmotoren sind so groß wie ein VW-Bus.“ (fell, mw)