St. Johann i. T. – Etwas Besonderes sollte es werden. Etwas, das es zuvor noch nicht gegeben hat. Die Rede ist vom neuen Hotel „Cubo“ in St. Johann, das kürzlich seine Türen öffnete. „Wir haben uns dann ein Thema überlegt, das zu uns passt“, erzählt Tina Hötzendorfer. Wir, das sind die 30-jährige Künstlerin und ihr Vater, der als Gastronom auch unter die Hoteliers gehen wollte.

Das Ergebnis: ein „Sport & Art Hotel“, das sich der Bewegung sowie der Kunst verschrieben hat. „Sport deshalb, weil St. Johann allerhand Möglichkeiten dazu bietet.“ Und warum Kunst? Ganz einfach: Sie ist die große Leidenschaft von Hötzendorfer, die seit einem Snowboardunfall im Jahr 2008 von den Schultern abwärts querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt.

Ein halbes Jahr lang tüftelte die junge Künstlerin an den Designs für die Einrichtung, zu der nicht nur Bilder, sondern auch Servietten, Hüllen von Zimmerkarten, Kissen, Glasuntersetzer und Speisekarten zählen. Am Ende verwendete Hötzendorfer aber nicht Elefanten als Motiv, die als ihr Markenzeichen gelten. Sämtliche Gegenstände enthalten dagegen Elemente aus den Stilrichtungen Doodle und Zentangle. Unter „Doodle“ werden vorwiegend Kritzeleien verstanden, wohingegen „Zentangle“ sich mit wiederholenden Mustern beschäftigt.

Ein Bild stellt zum Beispiel St. Johann in gekritzelter Form dar sowie alles, was für den Ort typisch ist: etwa den Huber-Turm, Knödel wegen des jährlichen „Knödeltischs“ im Sommer und die Dekanatspfarrkirche.

Und auch von außen präsentiert sich das 26-Betten-Hotel alles andere als gewöhnlich: Etliche geschliffene Platten an der Fassade lassen das Gebäude so wirken, als wären dreidimensionale Würfel an den Wänden angebracht – deshalb auch der Name „Cubo“ („cube“­ ist das englische Wort für Würfel). Etwas Besonderes, so wie sich das die Familie vorgestellt hat. (miho)