Innsbruck – Einiges ist neu bei der neuen von TT, ORF Tirol und Casinos Austria veranstalteten Zeitzeugen-Staffel – vor allem Krimi-Starautor Bernhard Aichner als Fragesteller. Erster Gast war der Eigentümer der Südtiroler Leitner-Gruppe, Michael Seeber.

Seeber ist in Sterzing geboren. Sein Vater war dort Rechtsanwalt, er erkrankte aber früh schwer. Eigentlich wäre seine Karriere als Anwalt vorgezeichnet gewesen. Seeber („ich war ein schlechter Schüler“) ging mit 16 nach Wien. Das Jusstudium ließ er dann sausen. „Das war einfach nicht meine Erfüllung, ich wäre sicher ein schlechter Anwalt geworden.“

Dafür hatte Seeber immer schon ein Gespür für Zahlen und fürs Geschäft – etwa, als er in Ostösterreich bei Bauern alte Truhen durch neue Kästen ersetzte und Erstere dann zu schönem Geld machte. Oder als er mit einem Partner 1973 als damals 25-Jähriger die Baufirma Seste gründete und diese binnen zehn Jahren zum Marktführer in Südtirol ausbaute. Es passierten auch „schwere Fehler“, als er etwa in Libyen bei Bauprojekten um 12 Mio. Dollar umfiel.

1983 verkauften zwei der drei Leitner-Brüder ihre Anteile an der Seilbahnfirma an Seeber. Mit guten Mitarbeitern – aber die Firma war zu sehr allein auf Südtirol und Italien verhaftet, hatte den umstieg auf kuppelbare Anlagen zu spät erkannt und ein teures Patent des französischen Konkurrenten Poma.

Damals hatte die Firma 230 Mitarbeiter und 25 Mio. Euro Umsatz. Seeber leitete eine globale Expansion, darunter auch die Übernahme der Poma („da kaufte der David den Goliath“) ein. Heute hat die Gruppe 3200 Mitarbeiter und 730 Mio. Euro Umsatz – und dominiert neben Doppelmayr den Weltmarkt, hat aber dank Firmen für Pistengeräte (ein großes Werk steht auch in Telfs), Schneekanonen und Windräder ein Komplettangebot im Sortiment.

Vor wenigen Monaten hat Seeber die Firmenleitung an seinen Sohn Anton übergeben, die Baufirma Seste führt Tochter Johanna. Künftig will sich der Unternehmer noch stärker seiner schon lange gepflegten Leidenschaft, dem Sammeln von Kunst, widmen. Und mit seiner Frau Uta, die er vor über 44 Jahren beim Törggelen kennen und lieben lernte, will er die Anden durchwandern. Das größte Glück sei die Familie, so Seeber, der in seinem Leben einen schweren Auto- und Skiunfall, nach dem im Koma lag, überlebte. Für Erfolg brauche ein Unternehmer auch Glück. „Man muss da aber Chancen ergreifen und damit dem Glück die Tür aufmachen.“ (va)