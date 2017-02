Von Simone Tschol

Außerfern – „Die Freiwilligenarbeit ist für die Gemeinden von immenser Bedeutung. Denn ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das Aufgabenspektrum nicht zu bewältigen“, weiß Reuttes Bürgermeister und REA-Obmann Alois Oberer aus Erfahrung. Er verweist dabei auf die Feuerwehren, die Musikkapellen, Chöre, die Arbeit in Büchereien, Museen, in den Sportvereinen, beim Roten Kreuz, dem Sozial- und Gesundheitssprengel oder der Flüchtlingsbetreuung. „Diese Leute sind unverzichtbar, deren Einsatz unbezahlbar.“

Auch das Land Tirol ist sich des hohen Stellenwerts der Freiwilligenarbeit bewusst und fördert gemeinsam mit Sponsoren dieses soziale Engagement. Um Angebot und Nachfrage besser koordinieren zu können und gezielt auf regionale Bedürfnisse eingehen zu können, wurde 2015 auch im Außerfern ein Freiwilligenzentren installiert.

Koordinatorin Michaela Perktold steht derzeit mit 29 Einrichtungen und Vereinen in engem Kontakt, Tendenz steigend. Im Vorjahr konnten 32 Personen beraten und 27 davon direkt vermittelt werden. „Natürlich ist die Freiwilligenarbeit eine Herausforderung, aber sie ist auch sehr bereichernd“, sagt Perktold.

Um all jenen, die an einem Ehrenamt interessiert sind, einen groben Überblick über die Möglichkeiten im Bezirk geben zu können, wurde eine eigene Broschüre entworfen. Diese soll in Zukunft auch auf allen Gemeindeämtern aufliegen. Perktold: „Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Kommunen verstärken. Schließlich sind die Gemeindeämter die ersten Anlaufstellen in Sachen Information.“ Auch in Betrieben soll das Info-Heft erhältlich sein. REA-Obmann Oberer sieht dort nämlich großes Potenzial. „Die Betriebe sollen ihren Mitarbeitern Informationen über die Möglichkeit der Freiwilligenarbeit weitergeben. Zum Beispiel Leuten, die in Pension gehen und sich eventuell engagieren wollen. Wir müssen jede Chance nützen, Quellen anzuzapfen.“

Im April startet explizit für Frauen das Projekt „Mirjam“. Im Rahmen einer Patenschaft sollen einheimische Frauen ein halbes Jahr lang Flüchtlingsfrauen helfen, Probleme des Alltags zu meistern. Darunter fällt die Funktion der Waschmaschine ebenso wie Arztbesuche oder Behördengänge. Perktold: „Vielfach bleiben die Frauen bei den Integrationsbemühungen auf der Strecke, weil sie zuhause bei den Kindern sind und wenig soziale Kontakte haben. Das Projekt Mirjam soll ihnen Orientierung und Selbstständigkeit ermöglichen.“ Wer Interesse hat, kann sich bei Michaela Perktold unter 05672/62387 melden.