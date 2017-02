Innsbruck - Geschlagen, getreten, missbraucht, gedemütigt - schockierende Zahlen offenbart eine am Dienstag von den Tirol Kliniken vorgestellte Studie. 26,3 Prozent aller Patienten gaben bei einer Umfrage an, derzeit Opfer von irgendeiner Form von Gewalt zu sein.

Befragt wurden von der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie 1.800 Patienten zu ihren Gewalterfahrungen. Dazu gehören nicht nur körperliche, sondern auch sexuelle und psychische Übergriffe, wie Demütigung. Laut der Studie seien Männer und Frauen gleichermaßen betroffen, die ausgeübte Gewalt geht in 60 Prozent der Fälle vom jeweiligen Partner aus.

Keine Personengruppe signifikant häufig von Gewalt betroffen



Eine statistisch häufiger von Übergriffen betroffene Personengruppe im Bezug auf Alter, Geschlecht, Bildung oder Demografie, lies sich bei der Studie nicht feststellen. Nur zeigten sich Probanden mit Migrationshintergrund weniger häufig dazu bereit an der Befragung teilzunehmen.

Jedoch haben Patienten, die in einer durch Gewalt geprägten Beziehung leben, oft bereits in ihrem Elternhaus Übergriffe oder Demütigungen erleben müssen. Auch Mobbing oder Misshandlungen durch Gleichaltrige führt häufig dazu, dass später eine gewalttätige Partnerschaft erduldet wird. Besonders erschreckend für die Autoren der Studie: In rund der Hälfte der Haushalte, in denen es zu häuslicher Gewalt kommt, leben Kinder.

Die Betroffenen leiden meist ein Leben lang unter den psychischen und physischen Spätfolgen, wie die Tirol Kliniken in einer Aussendung mitteilen. Neben Depressionen, Angststörungen und Anzeichen von einer Posttraumatischen Belastungsstörung, entwickeln Opfer von Gewalt auch oft Magen-, Darm- oder Hauterkrankungen sowie chronische Schmerzen.

Kliniken wollen bei Mitarbeitern Sensibilität für Gewalt erhöhen



Seit einiger Zeit laufen in der Klinik Schulungen von Mitarbeitern, um die Sensibilität für das Thema Gewalt zu erhöhen und den Umgang mit Gewaltopfern zu üben. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass sich 70 Prozent der Befragten wünschen, im Krankenhaus gefragt zu werden, ob sie Opfer von Gewalt sind.

Das wird aber, wie die Kliniken offen zugeben, derzeit bei Weitem nicht erreicht. In bereits geschulten Bereichen werden, so die Verantwortlichen, allerdings mehr Patienten nach Gewalt befragt. Die Maßnahmen würden also erste Wirkung zeigen. (TT.com)