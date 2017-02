Von Theresa Mair

Innsbruck – Jeder Vierte, der an der Innsbrucker Klinik bei der Tür hereinkommt erlebt zuhause Gewalt. Egal, welche Station oder Ambulanz er aufsucht. Egal, ob Mann oder Frau. Den Betroffenen steht das – selbstverständlich – nicht ins Gesicht geschrieben. Die erschreckende Zahl ergibt sich vielmehr aus einer Studie der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie in Innsbruck. Ein Team um die stv. Klinikdirektorin Astrid Lampe hat insgesamt 1800 Patienten in den Warteräumen der Innsbrucker Klinikeinrichtungen mittels Fragebögen anonym befragt. Gestern wurden die Ergebnisse präsentiert.

„Es ist die erste Studie überhaupt in Europa, in der Patienten quer durch alle Abteilungen einer Klinik befragt wurden“, erklärt Thomas Beck, Psychologe und Leiter der Opferschutzgruppe der Innsbrucker Klinik. Gerade Männer seien aufgrund der Art der bisherigen Untersuchungen oft nicht einbezogen worden, wenn diese z. B. in der Gynäkologie durchgeführt wurden.

„Wir haben uns gefragt: Wie sieht es wirklich aus?“, sagt Klinikchef Gerhard Schüßler. Grundsätzlich dauere es sehr lange, bis Betroffene von Gewalt Hilfe suchen. Arzt und Krankenhaus seien erste Anlaufstellen, auch wenn die Hilfeschreie oft „stumm“ seien und deswegen verhallen.

Das zeigen auch die Ergebnisse im Detail: Von den 1800 Fragebögen waren 1288 auswertbar. Von den 1288 Teilnehmern gaben 337 – also 26,2 Prozent – an, in den vergangenen drei Jahren wiederholt verbaler, körperlicher oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. In 60 Prozent ist der aktuelle Partner der Täter. 70 Prozent aller Befragten finden es wichtig, im Spital auf Gewalt angesprochen zu werden. Das steht in krassem Gegensatz zur Realität: Bei nur fünf Prozent der Umfrageteilnehmer hat tatsächlich bereits einmal ein Arzt nach Gewalterfahrung gefragt. Von den 337 Betroffenen gaben gar nur vier Prozent an, schon darauf angesprochen worden zu sein. „Das heißt, ganz viele, die man fragen hätte sollen, wurden nicht gefragt. Der Grund dafür ist oft Scheu, das Thema in die Hand zu nehmen“, weiß Lampe.

Die Opferschutzgruppe hat reagiert und schult mittlerweile das Klinikpersonal, auf Gewalt zu achten. „Das Interesse der Kliniken ist groß. Die stummen Hilfeschreie sind auf Behandlerseite nämlich sehr schwer zu erkennen“, schildert Beck. Es gehe darum, dem Wunsch der Patienten nachzukommen, auf Gewalterfahrung angesprochen zu werden.

Ärzte müssten lernen, die stille Not zu hören. „Das kann sein, wenn der Patient dauernd die Schuld bei sich sucht, auch wenn es total absurd ist. Aber auch ein scheinbar überfürsorglicher Partner lässt die Alarmglocken schrillen.“ Wenn dieser etwa bei keiner Untersuchung von der Seite des Patienten weichen möchte, könne Kontrolle als Fürsorge getarnt sein, aber auch, wenn der Patient kein eigenes Handy hat.

Gemeinsam mit den Stationen entwickelt das Team Pfade: „Gewalt macht unsicher. Das medizinische Personal braucht aber Sicherheit, um die richtigen Schritte zu setzen“, erklärt Beck.

Eine weitere Erkenntnis aus der Befragung: Gewalt zieht sich durch alle Bildungsschichten, jedes Alter, jeden Kulturkreis und ist geschlechtsunabhängig. Die einzigen Daten, aus denen Rückschlüsse gezogen werden könnten, ergeben sich aus der Biografie. Menschen, die davon berichteten, in der Kindheit selbst Gewalt erlebt zu haben – zuhause oder unter Gleichaltrigen (Mobbing) – oder auch „nur“ Zeuge von Gewalt geworden sind, haben ein „erhöhtes Risiko, sich später in gewalttätigen Beziehungen wiederzufinden“, sagt Lampe. Hier gelte es, präventiv anzusetzen: Denn mehr als die Hälfte der Opfer hat mindestens ein Kind. Prekäre finanzielle Verhältnisse und Alleinerziehung setze die Toleranzgrenze für Gewaltanwendung zudem herab – ein weiterer Risikofaktor.

Gleichzeitig räumt Schüßler ein, dass kein Gesundheitssystem der Welt die Ressourcen habe, die Lebensgeschichte von allen Patienten abzufragen. Es laufe darauf hinaus, Verdachtsmomente zu erkennen und diesen nachzugehen, wie es in der Kinderheilkunde bereits der Fall ist.

Ein Ausbau der Psychotherapie – Stichwort: Therapie auf Krankenschein – sei jedoch eine dringende Forderung, um traumatisierten Menschen adäquat helfen zu können. Denn was die Untersuchung ganz klar gezeigt hat, ist: Die seelische Belastung bricht sich im Körper eine Bahn und zeigt sich in Form unklarer Magen-Darm-Probleme, Hauterkrankungen und vor allem chronischer Schmerzen. Nicht in der Unfall-, sondern auf der Neurochirurgie würden Betroffene von Gewalt daher oft landen.