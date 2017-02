Von Beate Troger

Innsbruck – Die Tourismusbranche ist aufgrund des geplanten Verschleierungsverbotes teilweise in Aufruhr. In Tirol bleiben die Touristiker vorerst noch gelassen. Michaela Reitterer, Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), warnte vor der abschreckenden Wirkung auf die zahlungskräftige Zielgruppe. In Tirol ist die Zahl der Gäste von der Arabischen Halbinsel trotz starker Zuwachsraten sehr gering. Im Vorjahr wurden knapp 11.000 Ankünfte von Urlaubern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert, aus Saudi-Arabien kamen knapp 12.000 Gäste. „Die Zahl der Übernachtungen aus Saudi-Arabien betrug im Tourismusjahr 2015/16 mit 40.742 gemessen an den 47,6 Millionen Gesamtnächtigungen weniger als 0,1 Prozent“, sagt Tirol-Werbung-Sprecher Florian Neuner.

Im Hinblick auf das angekündigte Verbot von Burka (undurchsichtiges Gitter vor dem Gesicht), Bushiya (durchsichtiger Schleier) und Niqab (Gesichtsschleier mit Sehschlitz) geben sich die heimischen Touristiker aber verhüllt. Die Auswirkungen eines Verschleierungsverbotes wagt man bei der Tirol Werbung noch nicht abzuschätzen.

Obwohl bis auf Innsbruck kaum eine Region auf der Arabischen Halbinsel die Werbetrommel rührt, sind bei den Gästen aus diesem Raum vor allem Innsbruck, Seefeld, der Achensee und Kitzbühel beliebt. „Ein Verbot ist sicherlich nicht förderlich“, räumt Karin Seiler-Lall, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, ein, die Gäste würden in dem Fall andere Destinationen bevorzugen. Innsbruck sei anders als Wien, mangels Fünf-Sterne-Hotellerie und internationaler Topmarken keine Hochburg für arabische Gäste.

„Bei uns sind alle Gäste willkommen“, betont Martin Tschoner, Geschäftsführer von Achensee Tourismus, ebenso wie Signe Reisch, Tourismus-Obfrau in Kitzbühel. Darüber hinaus sei der Anteil vollverschleierter Urlauberinnen „verschwindend klein“, sagt Reisch, „der Großteil pflegt einen ziemlich westlichen Lebensstil“.