Innsbruck – Ein ganz besonderes Ehejubiläum – nämlich 67,5 gemeinsam verbrachte Jahre – konnten kürzlich Johann und Marianne Gastl aus Innsbruck feiern. „So lange verheiratet zu sein, ist eine Leistung, die man anerkennen muss“, gratulierte Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, die bei ihrem Besuch auch eine Flasche Wein und einen Blumenstrauß mit dabei hatte.

Mit 19 Jahren musste Johann Gastl, der in Bad Häring geboren wurde, zum Heer einrücken und kam in Russland in Gefangenschaft. An den Hunger, der damals herrschte, kann er sich heute noch erinnern. Nach 1945 kehrte er schließlich mit einem Güterwaggon zu seiner Familie zurück. Kennen gelernt haben sich Johann und die gebürtige Innsbruckerin Marianne später bei der Bundesbahn. Sowohl Mariannes Mutter als auch Johann selbst arbeiteten dort. Er war zehn Jahre lang Personalchef des Innsbrucker Hauptbahnhofes. Die beiden Jubilare sind Eltern eines Sohnes und einer Tochter. Neben der lebenslangen Begeisterung für den Sport verband das Paar auch stets die Reiselust.