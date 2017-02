Innsbruck – Am Mittwoch nahm die neue „Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof“ ihren Betrieb auf. 48 Polizistinnen und Polizisten werden ab sofort in einem eigenen Überwachungsgebiet rund um den Innsbrucker Hauptbahnhof ihren Dienst versehen. „Die polizeiliche Präsenz und Sicherheit in diesem Bereich soll nachhaltig erhöht werden“, teilte die Landespolizeidirektion Tirol in einer Aussendung mit. Die neue Dienststelle beinhaltet zudem eine 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr besetzte, zentrale Bürgerservicestelle. Dadurch soll insbesondere das subjektive Sicherheitsempfinden im Bahnhofsbereich positiv beeinflusst werden, heißt es.

„Durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Innenministerium, Land Tirol, Stadt Innsbruck, Polizei und ÖBB ist es gelungen, diese hochmoderne neue Dienststelle direkt am Hauptbahnhof Innsbruck für ein ‚Mehr‘ an Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu realisieren“, bedankte sich Landespolizeidirektor Helmut Tomac gemeinsam mit Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler bei Landeshauptmann Günther Platter, Vizebürgermeister Christoph Kaufmann und Robert Possenig, ÖBB Immobilien Regionalleiter.

„Mit der heutigen Inbetriebnahme der Polizeiinspektion am Innsbrucker Hauptbahnhof zeigt sich ganz klar, dass im Land Tirol ständig konkrete Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gesetzt werden. Durch die deutlich verstärkte Polizeipräsenz rund um die Uhr wird an einem der meistfrequentierten Orte in Tirol dem subjektiven Sicherheitsbedürfnis der Menschen in unserem Land Rechnung getragen,“ sagte Platter.

Die offizielle Eröffnungsfeier sowie ein „Tag der offenen Tür“ mit Besichtigung der Räumlichkeiten findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. (TT.com)