Von Catharina Oblasser

Lienz – Bis zum Jahr 2030 werden nur noch 46.592 Osttirolerinnen und Osttiroler den Bezirk bevölkern. Im Jahr 2014 waren es noch 48.869. Das geht aus einer Studie der Statistikabteilung des Landes Tirol hervor. Sie beleuchtet die Bevölkerungsentwicklung in jedem einzelnen der Tiroler Planungsverbände bzw. Regionen und stellt daraus Prognosen für die kommenden 13 Jahre zusammen.

Der Bezirk Lienz ist laut diesen Prognosen der einzige in Tirol, der schrumpft. Im Vergleich zu 2015 sollen im Jahr 2030 um 4,7 Prozent weniger Menschen in Osttirol leben. Zum Vergleich: Gesamt-Tirol wird um 9,3 Prozent an Bevölkerung zulegen, besonders in Innsbruck und der Inntalfurche wird sich das bemerkbar machen.

Im Kleinen gibt es den Trend zum Zentralraum jedoch auch in Osttirol. Die Stadt Lienz und das Umland profitieren davon und können ihr Minus somit in Grenzen halten. Weil aus den Tälern Menschen in die Stadt ziehen, muss die Region Lienz bis 2030 nur einen Verlust von 523 Einwohnern verkraften, das entspricht 1,9 Prozent.

Die Alterstruktur der Einwohner stellt die Region Lienz allerdings vor besondere Herausforderungen: Bis 2030 werden 27,3 Prozent der Talboden-Bevölkerung über 65 Jahre alt sein, das ist der höchste Wert aller 37 Tiroler Planungsverbände. Die über 85-Jährigen werden einen Anteil von 4,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. So wie die Zahl der Pensionisten steigt, sinkt die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter. 2030 werden in der Region Lienz nur noch rund 55 Prozent zwischen 20 und 64 Jahren sein. 2015 waren es noch rund 60 Prozent.

Einen traurigen Spitzenwert innerhalb der Tiroler Regionen nimmt der Planungsverband Sillian Umgebung Villgraten-Tilliach ein. Von 2015 bis 2030 wird er 948 Personen und damit über ein Zehntel seiner Einwohner verlieren, so die Prognose aus Innsbruck. Und das, obwohl sich gerade im Pustertal Industriebetriebe und größere Firmen befinden. Die Gemeinden zwischen der Grenze zu Südtirol und Lienz erwecken auch das Interesse von weiteren Investoren. Dennoch sollen sie bis 2030 ein Zehntel der Bevölkerung verlieren.

In der Region Matrei Umgebung Defereggen-Kals ist bis 2030 ein Bevölkerungsrückgang von sieben Prozent vorhergesagt. Um einiges weniger als in der Region Sillian, obwohl gerade im Iseltal die Arbeitslosenquote über dem Osttiroler Durchschnitt liegt.

Einen detaillierten Blick wirft die Landesstatistik auf jene Gruppen, die zu- oder abwandern sowie auf die Zahl der Geburten und Sterbefälle in jeder Region. All das fließt in die Bevölkerungsprognose ein. So sagt die Geburtenbilanz für die Region Matrei zum Beispiel voraus, dass bis 2030 fast gleich viele Kinder zur Welt kommen werden wie Einwohner sterben. Die Geburtenbilanz ist somit ausgeglichen. Anders sieht es in der Region Sillian aus. Dort fehlen auf eine ausgeglichene Bilanz mehr als 100 Geburten. Noch ausgeprägter ist die negative Bilanz in der Region Lienz. Dort müssten bis 2030 um 620 mehr kleine Erdenbürger auf die Welt kommen als vorausgesagt, um die Sterbefälle auszugleichen.

Unterschiedlich sieht das Land Tirol auch die Wanderungsbilanzen der drei Osttiroler Regionen. In Matrei ist das angekündigte Bevölkerungsminus auf Wegzüge zurückzuführen. Den Großteil der Abwanderer führt es an Orte innerhalb Tirols, das kann Lienz ebenso wie Innsbruck sein. Ein kleinerer Teil ist auf Übersiedlungen in andere österreichische Bundesländer zurückzuführen. Die so genannten Außenwanderung, also aus dem Ausland, beschert Matrei ein kleines Plus, allerdings bei Weitem nicht genug, um den Bevölkerungsverlust aufzufangen.

Noch ausgeprägter ist der Trend, in andere Tiroler Gemeinden zu übersiedeln, in der Region Sillian. Einige zieht es auch in andere Bundesländer. Zwar suchen sich auch einige Ausländer bis 2030 die Region Sillian als neue Heimat aus, aber das reicht keineswegs, um den Negativtrend zu stoppen.

Lienz und Umgebung profiert hingegen von der Außenwanderungsbilanz. Bis 2030 werden laut Prognose über 300 Nicht-Österreicher dort ihr Zuhause finden. Überdies ist auch der Zuzug aus anderen Tiroler Gemeinden – in erster Linie aus jenen von Osttirol – stark. Viel öfter als in den anderen beiden Regionen des Bezirks wandern die Bewohner des Lienzer Talbodens hingegen in ein anderes Bundesland ab. Laut Landesstatistik werden das bis zum Jahr 2030 an die 900 Personen getan haben.