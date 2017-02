Von Hubert Daum

Imst – Sie brauchten selbst Hilfe, große Hilfe, als sie ihre abenteuerliche Fluchtroute aus dem syrischen Kriegsgebiet über die Türkei antraten, und bekamen sie auch. Kais Muhi Eddin Sallakh war in seiner Heimat Jusstudent und kurz vor dem Abschluss: „Zwei Wochen vor dem Examen hätte ich in den Krieg ziehen müssen.“ Endstation der unzähligen Fluchtstationen war schlussendlich das Flüchtlingsheim in Sautens. Dorthin war auch Adnan Abbas Agha, ebenfalls aus Syrien, geflüchtet. Zu den Mühen der Flucht erlebte der damals 18-Jährige bange Wochen: „Ich wusste nicht, ob und wann der Asylantrag durchgeht. Wenn man nämlich 19 ist, verliert man das Recht auf Nachzug der Familie. Ich hatte Glück und bekam den positiven Bescheid 20 Tage vor meinem 19. Geburtstag.

Beide erzählten der TT ihre Geschichte im Büro der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in beachtlich gutem Deutsch. „Eines Tages bekam ich eine E-Mail von Kais, er bewarb sich bei uns als freiwilliger Helfer“, erinnert sich Thomas Köll, GF des Roten Kreuzes Imst: „Für mich war klar, wir müssen den Leuten eine Chance geben.“ Die Voraussetzung, nämlich ein positiver Asylbescheid, war gegeben. Am 25. Juli 2016 wurde somit die erste Mitgliedschaft eines Flüchtlings im Bezirk Imst offiziell ausgedruckt. Am dritten Oktober hielt auch Adnan die Bescheinigung in Händen. „Wir möchten den Menschen hier etwas zurückgeben“, sind sich beide, die nun in Imst leben, einig. Es sei auch eine gute Gelegenheit, noch besser Deutsch zu lernen als Voraussetzung für den größten Wunsch: einen Arbeitsplatz.

Adnan und Kais helfen im Gesundheits- und Sozialdienst, konkret bei der wöchentlichen Ausgabe von Lebensmitteln der „Tafel“ an Bedürftige oder im Kleiderladen in Ötztal-Bahnhof. Der spontane Entschluss beider während des Gespräches: die einjährige Ausbildung zum Sanitäter im April anzugehen. Parallel dazu soll der Traum verwirklicht werden, einen Arbeitsplatz zu finden.