Innsbruck - Langsam, mit tapsigen Schritten tastet man sich nach vorne, an die Kante. Von dort geht es zehn Meter hinab, in das Wasserbecken. Doch dann werden aus zehn Metern plötzlich hundert - gefühlt jedenfalls. Soll ich, oder soll ich nicht? Viele kennen die Überwindung, die es kostet von einem Zehn-Meter-Turm zu springen. Zwei schwedische Dokumentarfilmer haben dieses Phänomen mit dem Kurzfilm "Ten Meter Tower" nun dokumentiert.

"Unsere Intention bei der Produktion des Filmes war eine ähnliche wie bei einem psychologischen Experiment: Wir wollten Menschen einer schwierigen Situation aussetzen und sehen, wie sie damit umgehen", schreiben die Göteborger Filmer Maximilien Van Aertryck und Axel Danielson in einem Beitrag in der New York Times.

67 Personen die vorher noch nie vom Zehn-Meter-Turm gesprungen waren, wurden von den beiden mit 30 US-Dollar entlohnt um auf den Turm zu steigen, an die Absprungkante zu gehen und, so sie sich danach fühlen, auch runter zu springen. Gefilmt wurden ihre Reaktionen mit sechs Kameras, der Ton mit sieben Mikrophonen aufgezeichnet. Etwa 70 Prozent der Probanden wagten den Sprung schließlich.

Die Kameras und die am Rand des Pools wartenden anderen Teilnehmer des Film-Experiments schienen, so Van Aertsyck und Danielson, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen. "Uns ist aufgefallen, dass einige der Versuchspersonen durch die Umstände beflügelt wurden und den Sprung eher wagten, was ihre Reaktionen umso interessanter machte." (TT.com, bfk)