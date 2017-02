Schlitters – Trostlose Stille herrschte in den letzten Jahren zur Faschingszeit in Schlitters. Doch damit soll heuer Schluss sein. Nach vielen Jahren findet in der Zillertaler Gemeinde am 11. Feburar wieder ein Faschingsumzug statt. Der neu gegründete „Faschingsverein Schlitters“ will die lange Faschingstradition in Schlitters wieder aufleben lassen.

Die neue Faschingsgilde besteht aus Mitgliedern von acht Vereinen (Freizeitklub, BMK Schlitters, Schützenkompanie, ZAWOS, Chor „Zillagsong“, Jungbauern und Fußballklubs Schlitters-Bruck-Strass). Sie planen erstmals einen Abend-Umzug durchs Schlitterer Ortszentrum. Bis zu 500 Mitwirkende werden mit 20 Wagen und Gruppen dabei sein – darunter die bekannte Schlitterer Kette, die Hutteler Musikanten, eine Sambatruppe, der Öxeltal-Looping und ein Western-Saloon. Vom Gasthof Jägerwirt ziehen die Gruppen quer durchs Dorf bis hin zum Kulturzentrum (ehemalige Festhalle). Ein Zwischenstopp wird am Dorfplatz eingelegt, wo Aufführungen stattfinden. Der Faschingsball mit den Coco Nut’s ab 20 Uhr im Kulturzentrum rundet den Faschingsabend ab.

2011 gab es den letzten Faschingsumzug, das letzte Lebenszeichen des früher weit­um bekannten Schlitterer Faschings. Ortschronist Rudolf Keiler weiß aus Aufzeichnungen und alten Bildern, dass in den Jahren 1949–1960 die wohl größten Umzüge stattgefunden haben. (m.sch.)