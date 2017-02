Von Brigitte Eberharter

Ebbs – Aus ganz Europa waren die Haflingerzüchter angereist, um am Samstag bei der Hengstkörung dabei sein zu können. 14 Hengste wurden vorgeführt und eine Jury hatte darüber zu entscheiden, ob sie als Deckhengste zugelassen werden.

Bevor die Hengste in die Arena zum Laufen kamen, wurden sie in der Halle präsentiert, und dort war jeder Platz besetzt. Die Züchter aus dem Nordtiroler Zuchtverband (Tirol, Vorarlberg und der Salzburger Bezirk Golling) wollen schließlich bei der Hengstkörung erfahren, wie die neue Generation der Deckhengste aussieht – und somit auch, wohin der Weg in der Zucht führt.

Den weitesten Weg zum Fohlenhof in Ebbs hatte wohl Kabsu Kim aus Südkorea auf sich genommen. „Wir haben eine eigene Kleinpferdepopulation in Korea, wollen jedoch eine Haflingerzucht auf­bauen“, sagt der Tierarzt, der in Deutschland studiert hat. Auf der Insel Jeju gibt es eine eigene Universität mit einer speziellen Spart­e für Pferdezucht und -gesundheit.

Robert Mayr, Leiter des Fohlenhofes, hatte einst eine Fachtagung in Korea besucht. Dort haben die beiden intensivere Kontakte geknüpft. Sogar eine Spezialausbildung in Sachen Haflingerzucht hat der Koreaner auf sich genommen: „Im Vorjahr habe ich auch eine Richterausbildung absolviert“, erklärt Kim stolz. Damit könne er selbst beurteilen, worauf es in der Haflingerzucht ankommt. Er will auch dafür sorgen, dass in Korea ein Registriersystem eingeführt wird, sodass man genau sagen kann, welches Tier auf der Insel Jeju geboren und welches importiert wurde. Der Universitätsprofessor ist jedenfalls überzeugt davon, dass die Haflinger aufgrund ihres Körperbaus „optimal zur Statur der etwas kleineren Koreane­r passen“.