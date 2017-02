Von Angela Dähling

Schwaz – Es war keine leichte Kost, die dem Vertreter des türkisch-islamischen Vereins ATIB, Bülent Bilgen, bei der jüngsten Sitzung des Schwazer Integrationskreises serviert worden war. Wie berichtet, lautete die Kritik aus Kindergärten und Schulen, dass die türkischen Kinder besonders schwierig zu integrieren seien. Ein Schuldirektor brachte es mit dem Satz auf den Punkt: „Sie sind in Schwaz geboren und aufgewachsen und können nach acht Pflichtschuljahren keinen deutschen Satz korrekt bilden.“ Was sagt der ehemalige FC-Wacker-Spieler und ATIB-Obmann-Stv. Bülent Kaan Bilgen dazu, der zudem als Integrationsbotschafter des Projektes „Zusammen Österreich“ und des Tiroler Fußballverbandes tätig ist? Überraschenderweise widerspricht der 39-jährige gebürtige Haller den Kritikern nicht, wie sich im Gespräch mit der TT herausstellt.

„Zum Lernen sind wir einfach zu faul, und wir lesen nichts: kein Buch, keine Zeitung, keinen Brief auf Deutsch. Wir leben in diesem Land, aber uns interessiert dessen Politik kaum. Das ist ein großes Problem“, polarisiert Bülent Bilgen und klingt dabei verärgert und verzweifelt. „Viele unserer Leute erwarten, dass ihre Zukunft in der Türkei ist. Aber jetzt sind sie hier in Österreich. Es ist schade, dass sie hier ihre Chancen nicht nützen, die ihnen auch in der Türkei etwa im Tourismus viel bringen würden“, sagt er und betont: „Wir sind in einem fremden Land. Nur wenn ich was leiste und arbeite, bekomme ich was zurück.“ Er würde gerne anders über seine türkischen Mitbürger sprechen. Er würde sich wünschen, mehr von ihnen wären etwas mehr wie er selbst: diszipliniert, lernwillig, teamfähig und ein Arbeitstier. Eigenschaften, die ihm bei seiner sportlichen Karriere sehr zugutekamen. Der Sport sei für ihn ein Schlüssel zur Integration gewesen und habe ihm eine „schlechte Zukunft mit Alkohol und ausgedehntem Nachtleben“ erspart. Er habe immer doppelt so gut sein müssen wie seine österreichischen Teamkameraden, um dasselbe zu erreichen. „Und das ist auch in Ordnung so“, sagt er und dass er mit Neid nichts anfangen könne. „Fußballer zu werden, ist mit etwas Talent nicht schwer, aber es zu bleiben, bedeutet jeden Tag hart arbeiten“, sagt er. Das habe er seinen Kindern vorgelebt und er ist stolz, ein großes Vorbild für sie zu sein. Und stolz, dass sie in der Schule so gute Noten schreiben.

„Wir werden schlechter mit der Integration. Unsere Generation war noch ganz gut mit Deutsch, aber die jungen Türken jetzt haben Schwierigkeiten“, weiß er. Und er kennt auch die Gründe dafür. „Ich war der einzige Türke damals in meiner Klasse. Ich musste daher Deutsch lernen. Und daheim gab es nur eine Hand voll TV-Programme – alle auf Deutsch.“ Das sei jetzt alles anders. Es gebe halt wenig türkische Eltern, die ihren Kindern daheim aus deutschen Büchern vorlesen.

Seine Mutter könne noch immer kaum Deutsch. Das bedauert Bülent Bilgen sehr und will dieses Schicksal seiner Frau ersparen, die er in der Türkei während seiner Zeit in der türkischen Bundesliga kennen lernte und die mit ihm zurück nach Tirol ging. Leicht sei die Integration auch für sie nicht, so wie das Erlernen der deutschen Sprache im Allgemeinen nicht einfach für Türken sei. Als ATIB-Vorstand will der Versicherungsmakler jetzt durch wöchentliche Gespräche versuchen, integrativ auf die Vereinsmitglieder einzuwirken und sie zu einem Umdenken zu bewegen.

Bülent Bilgen glaubt übrigens, dass immer mehr Türken zurück in die Türkei gehen werden. Seiner Meinung nach habe Präsident Erdogan das Land wirtschaftlich und infrastrukturell nach vorne gebracht und würde jetzt wieder Perspektiven bieten.