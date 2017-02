Von Catharina Oblasser

Lienz – Alle fünf Jahre halten die Regionen des Tiroler Gewerkschaftsbundes ihre Konferenz mit Neuwahlen ab. So auch am Wochenende in Lienz. Die knapp 60 Delegierten, die anwesend waren, konnten in einer geheimen Wahl über einen Wahlvorschlag für das fünfköpfige Präsidium abstimmen. Der Wahlvorschlag enthielt vier Personen, die schon bisher an der Spitze standen: Vorsitzender Willi Lackner, Martin Strasser, Kurt Steiner (er ist ÖVP-Vizebürgermeister in Lienz) und Georg Nöckler. Es gab auch einen neuen Namen im Wahlvorschlag, nämlich Frauenchefin Gabi Zambelli. Sie ersetzt Karl Zabernig im Präsidium. Die vorgeschlagenen Personen erhielten Zustimmungsraten zwischen 72,2 (Nöckler) und 98,2 Prozent (Strasser und Zambelli).

Vorsitzender Willi Lackner, der auch Lienzer SPÖ-Gemeinderat ist, wurde mit 94,5 Prozent im Amt bestätigt. „Das ist nun meine dritte Periode“, sagt Lackner. „Und sie soll auch meine letzte sein.“

Der ÖGB zählt in Osttirol zurzeit 3823 Mitglieder, das sind 85 mehr als noch 2012. Am stärksten ist im Osttiroler Gewerkschaftsbund die Gewerkschaft öffentlicher Dienst vertreten, sie steht für mehr als ein Drittel der Mitglieder im Bezirk. Zweitstärkste Kraft ist die Pro-Ge, in der zum Beispiel die Metall- und die Textilbranche enthalten sind. An dritter und vierter Stelle finden sich die Gewerkschaft der Privatangestellten und jene für Bau und Holz.

Seinen letzten offiziellen Auftritt in Lienz als ÖGB-Landesvorsitzender hatte Otto Leist. Er stellt sich am 10. Juni nicht mehr der Neuwahl. Sein designierter Nachfolger ist Philipp Wohlgemuth, der auch SPÖ-Politiker ist.