Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wenn das Postenkarussell im Wiener Innenministerium Fahrt aufnimmt, fällt regelmäßig auch ein Tiroler Name: der des Landespolizeidirektors. In den vergangenen Jahren galt Helmut Tomac schon mehrfach als Kandidat für verschiedene einflussreiche Positionen bis hin zum Kabinettchef. Selbst als Innenminister konnten sich Polizei- und Politik-Insider den charismatischen Unterländer bereits vorstellen. Jetzt ist Tomac wieder einmal im Gespräch: und zwar als künftiger Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.

Wenn sich die derzeitigen Gerüchte bewahrheiten, wird der demnächst auslaufende Dienstvertrag des aktuellen Generaldirektors für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, nicht verlängert. Als möglicher Nachfolger gilt der Tiroler Polizeichef. Der 51-Jährige schnupperte schon 2007 unter den Innenministern Günther Platter und Maria Fekter als Mitglied des Kabinetts die Wiener Ministeriumsluft. Dass der ehrgeizige Tiroler als Landespolizeichef in Pension gehen wird, glauben ohnehin die wenigsten. Zumal Tomac auch in der Bundeshauptstadt als hervorragend vernetzt gilt. Vor allem bei den früheren Innenministerinnen Johanna Mikl-Leitner und Maria Fekter stand der Unterländer in hohem Ansehen.

Aber auch bei der Tiroler Polizei rotiert das Postenkarussell immer schneller. Im Zentrum der Spekulationen: der Chef-Sessel im Landeskriminalamt, der noch heuer frei wird – der langjährige Leiter Walter Pupp geht im Herbst in Pension. Spätestens dann ist das Rennen um eine der begehrtesten Führungspositionen innerhalb der Tiroler Polizei eröffnet. Das Landeskriminalamt gilt als Schlüsselabteilung, hier sollen die Fälle geklärt werden, die die Bevölkerung beunruhigen und das Sicherheitsgefühl beieinträchtigen.

Bis jetzt war Martin Kirchler, derzeit Kommandant der Innsbrucker Polizei, als Pupp-Nachfolger in der Favoritenrolle. Der Unterländer ist gut vernetzt, ehrgeizig und hat Durchsetzungsvermögen. Gegen ihn spricht die mangelnde Erfahrung im Kriminalbereich. Als Außenseiter für das Chefbüro im Landeskriminalamt gelten Christof Kirchmair, stv. Polizeikommandant im Bezirk Innsbruck-Land, und als „Hauslösung“ Katja Tersch, Offizierin im LKA.

Doch jetzt ist ein weiterer Name im Beförderungsspiel: Johannes Freiseisen. Der ehemalige Cobra-Beamte gilt als neuer Senkrechtstarter, der erst im Herbst mit der Führung der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung in der Tiroler Landespolizeidirektion betraut wurde. Vorher arbeitete der Jurist als Abteilungsleiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Wien, ehe er 2013 zur Tiroler Polizei zurückkehrte und zunächst in der Personalabteilung die stellvertretende. Leitung übernahm.