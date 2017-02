Von Claudia Funder

Obertilliach – Mit ihren schwarzen Lodenumhängen, urigen Hüten, Laternen und Hellebarden scheinen sie wie aus der Zeit gefallen. Und sie werden wohl mit diesem Old-fashioned-Look vom 25. bis 28. Mai in Osttirol gehörig die Blicke auf sich ziehen. Das jährliche Treffen der „Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft“ findet heuer in Obertilliach statt. Die Vereinigung hat sich ganz der Förderung der Völkerfreundschaft und Brauchtumspflege, dem Kennenlernen der Heimat der Zunftbrüder und der Erinnerung an die alten Berufe der Nachtwächter und Türmer verpflichtet.

Mit dabei in der illustren Runde ist – übrigens als einziger Österreicher der Zunft – der Obertilliacher „Ordnungshüter“ Helmut Egartner, der seit 2000 im hübschen Bergdorf regelmäßig seine Runden zieht. Die Auftritte des 69-Jährigen lassen vor allem Gästeherzen höherschlagen.

Der Brauch ist aber historisch begründet. Seit der Besiedelung stellte man hier Wachtposten für die Nacht auf. „In früherer Zeit kamen italienische Räuberbanden über die nahe Grenze zum Plündern nach Obertilliach“, erzählt Egartner. „Der letzte Überfall war 1887.“ Durchaus grob ging es bisweilen zur Sache. „Einmal wurde sogar ein Zöllner erschlagen“, weiß der pensionierte Lastkraftfahrer.

Ein besonderes Augenmerk galt der Brandverhütung. Im Dorf mit seiner hölzernen Architektur wurden die Häuser sehr dicht aneinander gebaut, erklärt Egartner. Die Gefahr, dass sich Feuer rasch ausbreitet, war hoch. Die lebendigen „Brandmelder“ behielten die Lage stets prüfend im Blick.

Heute ist der Nachtwächter, der ehrenamtlich aktiv ist, vor allem eine Tourismusattraktion und beliebtes Fotomotiv.

Das Tragen der Hellebarde erfordert dennoch eine Erlaubnis. „Das ist waffenscheinpflichtig“, so Egartner.

Vor knapp 20 Jahren, 1998, war Obertilliach zum ersten Mal Gastgeber des Treffens der „Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft“. Heuer ist es wieder so weit: Zunftbrüder aus Holland, der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Tschechien und Polen werden im beschaulichen Osttiroler Bergdorf erwartet.

Ein vielseitiges Programm wurde auf die Beine gestellt. Nach der Ankunft am Donnerstag, 25. Mai, erfolgt ein gemeinsamer Rundgang und ein geselliges Beisammensein. Am Freitag, 26. Mai, startet um 10 Uhr die Zunftsitzung, bei der auch neue Mitglieder angelobt werden. „Am Nachmittag findet ein Umzug durch die Innenstadt von Lienz bis zur Liebburg statt“, gibt Egartner preis. Am Samstag, 27. Mai, folgen weitere Programmpunkte, unter anderem der große gemeinsame Umzug durch Obertilliach, verrät Egartner und freut sich besonders, dass sich Altbischof Alois Kothgasser um 19 Uhr zur Messfeier angekündigt hat.

Auch Angehörige der Zunftbrüder werden anreisen, in Summe kommen etwa 500 bis 600 Gäste nach Obertilliach, schätzt Helmut Egartner.

Der Osttiroler Nachtwächter lernte so manche europäische Orte und Städte kennen. „Ich bin durch die Treffen viel herumgekommen“, erinnert er sich. Seine Aufgabe im Dorf erfüllt er gern, auch wenn der Dienst stets nachts erfolgt. „Schlaf hab’ ich nie viel gebraucht“, nennt er eine Eigenschaft, die ihm zu später Stunde zugutekommt.

Schön langsam denkt er aber dennoch ans Aufhören. Es werde, sagt Egartner, Zeit für einen Nachfolger, dem er anfangs gern noch hilfreich zur Seite stehen will. Wer in seine Fußstapfen treten wird, ist allerdings noch völlig offen. Fest steht hingegen schon, wo das Zunfttreffen im Jahr 2018 über die Bühne gehen wird: Auf Obertilliach folgt Schwarzenberg in Sachsen.