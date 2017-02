Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Im Jahr 1958 sitzt ein 13-jähriger Bursche vor dem Fernseher und verfolgt die Ski-Weltmeisterschaft in Bad Gastein. Als Toni Sailer mit der Bestzeit im Ziel ankommt, ist es um den Burschen geschehen: dieses Können, diese Ausstrahlung! Der Bub kauft sich ein einfaches Schulheft und klebt zwei Zeitungsausschnitte mit Bildern seines Idols auf die erste Seite. Der Beginn einer großen Sammelleidenschaft.

Der Bub ist heute 73 Jahre alt und heißt Hans Merz. Der Schweizer hat im Laufe der Zeit alles zusammengetragen, was mit Toni Sailers Karriere als Skirennläufer, Sänger und Schauspieler zu tun hat: Schallplatten, CDs, Videokassetten, DVDs, Plakate, Poster und Ordner mit Fotos und Zeitungsausschnitten – die vielleicht größte private Sammlung, die es über den Jahrhundertsportler aus Kitzbühel gibt. Wie viele Exponate sich genau in seinem Lagerraum befinden, kann Merz nicht sagen. „Tausende“, erklärt er knapp.

An die erste Begegnung mit seinem Idol erinnert sich der pensionierte Friseur so, als wäre es gestern gewesen. „Der Toni hat im Stadttheater Luzern im Stück ,Tod eines Handlungsreisenden‘ mitgespielt. Ich bin mit meiner Mutter und meinen zwei Schwestern hingefahren“, erzählt Merz. Dort habe er dann erfahren, dass Toni Sailer im Hotel Adler auf Zimmer 135 wohnt. Der damals 19-jährige Merz nahm seinen ganzen Mut zusammen, ging ins Hotel, suchte Zimmer 135 und klopfte an die Tür. „Und dann stand er plötzlich vor mir. Er fragte, was ich will, und ich bat um ein Autogramm. Er war sehr freundlich und hat mir eines gegeben. Vor lauter Aufregung habe ich kein Wort herausgebracht.“

Durch diese Begegnung stieg die Bewunderung für das Kitzbüheler Multitalent. „Ich fuhr mit meiner Schwester wieder nach Kitzbühel, wir wohnten im Haus Toni Sailer, in der Hoffnung, ihn wieder zu treffen.“ Und tatsächlich: Toni Sailer lud Merz und seine Schwester ein, gemeinsam etwas zu trinken. „Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns geduzt.“ Unzählige weitere Treffen folgten und zwischen den beiden Männern entstand eine Freundschaft. Merz wurde nicht nur zum 60. Geburtstag von Toni Sailer eingeladen, sondern auch zum 70., was für den Schweizer eine besondere Ehre darstellt: Kurz zuvor war Sailers Frau Gaby gestorben, alle Feste wurden abgesagt, nur eine kleine Runde von 15 Leuten stieß im Stanglwirt auf den runden Geburtstag an.

Die Nachricht über seinen Tod im Jahr 2009 hat Merz tief getroffen. „Es war ganz komisch. Ich wollte ihn an diesem Tag anrufen, um zu fragen, wie es ihm geht. Ich fing an zu wählen, doch legte dann wieder auf.“ Als hätte er gespürt, dass etwas nicht stimmt. „Kurz darauf bekam ich eine SMS von meiner Nichte. Toni Sailer war gestorben.“ Merz reiste nach Kitzbühel, um Abschied zu nehmen. „Der Himmel hat geweint“, erinnert er sich an das regnerische Wetter am Tag des Begräbnisses, das live im Fernsehen übertragen wurde. „Sein Lied ,Am Fujiyama blüht kein Edelweiß‘ wurde gespielt. Es war wirklich beeindruckend.“

Manchmal schaut sich Merz seine Sammlung an und erinnert sich an die Momente mit seinem guten Freund. „Er war ein lustiger und bescheidener Mensch, dem seine Familie sehr wichtig war.“ Jemand, der gerne nach Frankreich in den Urlaub fuhr, Formel-1-Rennen liebte, leidenschaftlich Golf spielte und klassische Musik hörte – sofern sein Terminkalender dies zuließ.

Der Rummel um seine Person war ihm oft zu viel, sagt Merz. „Besonders in Japan war er sehr populär. Einmal, da ist er mit dem Zug durch das Land gefahren und die Fans haben sich auf die Schienen gelegt, damit der Zug anhält“, schildert Merz. „Er war der Popstar des Skisports.“

Noch heute sammelt Merz alles Mögliche, das mit Toni Sailer zu tun hat – mit derselben Leidenschaft, mit der er als 13-Jähriger begonnen hat.