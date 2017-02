Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Es steckt viel mehr im Bezirk Schwaz als nur beeindruckende Nächtigungszahlen. Das zeigt die Landesstatistik Tirol, die ein Gemeinderanking zu verschiedenen Themenbereichen liefert. Der Bezirk Schwaz kann mit Spitzenwerten wie „jüngste Gemeinde Tirols“ oder niedrigen Auspendlerzahlen aufwarten.

Jüngste Gemeinde Tirols ist Rohrberg. Denn das Durchschnittsalter der Rohrberger liegt bei 35,9 Jahren. Das bedeutet, dass der Anteil der unter 20-Jährigen mit 28,7 Prozent in der Zillertaler Gemeinde besonders hoch ist. Die zweitälteste Gemeinde Tirols und die somit älteste im Bezirk Schwaz ist Steinberg am Rofan. Dort liegt das Durchschnittsalter bei fast 48 Jahren. Was den Steinbergern an Jugendlichkeit fehlt, machen sie mit Erfahrung wett. Denn knapp 31 % der Steinberger sind 65 Jahre oder älter. Damit liegt die Gemeinde nach Unterperfuss (Innsbruck-Land) tirolweit auf Platz 2.

Fleißige Arbeiter findet man vor allem in Pill. Gemessen am Anteil aller Erwerbspersonen der Gemeinde haben 84 % der 15- bis 64-Jährigen einen Job. Aufgesplittet auf die Geschlechter liegen die Frauen im Bezirk unauffällig im Mittelfeld. Doch die Männer aus Strass im Zillertal stechen hervor. Gut 91 % aller männlichen Strasser haben einen Job. Tirolweit wird Strass nur von Pfafflar (Reutte) mit knapp 92 % geschlagen. Die Gemeinde Weerberg punktet vor allem mit vielen Arbeitern in Industrie, Gewerbe und Bauwesen.

Einzelkinder findet man in der Gemeinde Brandberg laut Statistik kaum, denn durchschnittlich hat dort jede Familie mindestens zwei Kinder. Der Tiroler Durchschnitt liegt bei nur 1,6 Kindern.

Weit fahren müssen die meisten Gerloser bis zur Arbeit nicht. Damit zählt Gerlos nach Sölden und Ischgl zu den Spitzenreitern unter den Gemeinden mit den wenigsten so genannten Auspendlern. Denn nur rund zwei von zehn Beschäftigten müssen für ihren Job die Gemeindegrenze verlassen. In Strass hingegen ticken die Uhren anders. Rund 86 % aller Arbeitssplätze sind nicht von Strassern belegt. Im Jahr 2014 wurden 654 Arbeiter in Strass gezählt, die nicht aus der Gemeinde stammen. Auch in den wirtschaftlich starken Ortschaften wie Schwaz (5115 Einpendler), Fügen (1787 Einpendler) und Mayrhofen (1296 Einpendler) kommen viele Arbeitskräfte von auswärts. Die wenigsten Einpendler haben Steinberg und Gerlosberg – jeweils neun. Woher kommen die Arbeiter also? Viele Auspendler gibt es in Schwaz (3607), Jenbach (2225) oder Vomp (1788). Aber auch viele Fügener (1093) arbeiten außerhalb ihres Wohnortes.

Mit Größe kann die Gemeinde Eben am Achensee punkten. Rund 19.600 ha Fläche vereint die Gemeinde in sich. Als Dauersiedlungsraum sind aber nur rund 742 ha ausgewiesen. Knapp dahinter rangieren Vomp (18.242 ha), Finkenberg (17.153 ha) und Mayrhofen (17.864).

Zweitwohnsitze sind in vielen Gemeinden beliebt. In Steinberg schlagen vor allem Nicht-Österreicher zu. Rund 87 % aller Zweitwohnsitze in der Gemeinde gehören Ausländern. Damit liegt Steinberg tirolweit nach Biberwier im Be- zirk Reutte an zweiter Stelle.

Jede Menge Lebensraum in Form von Wohnungen bieten laut Landesstatistik die Gemeinden Mayrhofen (2270), Vomp (2164) und Jenbach (3444). Spitzenreiter ist jedoch die Bezirkshauptstadt mit über 6400 Wohnungen. Die meisten Schwazer leben – wie aus der Meldeamtstatistik 2016 der Stadt hervorgeht – in einem Einpersonenhaushalt. Im Vergleich zu 2015 ist diese Zahl leicht angestiegen. Laut Wohnungsreferent Edi Rieger liege das u. a. an den vielen Scheidungen (29 Scheidungen gab es 2016 im Standesamtsverband Schwaz, Pill, Stans, Terfens, Vomp, Weer und Weerberg). Stadtbaumeister Gernot Kirchmair weiß, dass der Trend in Schwaz klar in Richtung Kleinwohnung geht. Daher würden neue Wohnbauten auch bedarfsgerecht auf den Trend bzw. die Nachfrage abgestimmt.