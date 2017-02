Landeck, Mals – „Es ist erstaunlich, was man aus einem alten Stadel machen kann.“ Das stellte eine Delegation mit Landecks BM Wolfgang Jörg, Vize Thomas Hittler sowie Architekt Harald Kröpfl, Koordinator der Ortskernrevitalisierung, am Samstag bei einer Exkursion in den Vinschgau fest. Kröpfl, im Auftrag des Regionalmanagements regioL tätig, weiß: „Die Gemeinde Mals hat das Objekt gekauft und zu günstigen Konditionen an eine junge Familie weitergegeben. Diese hat es mit Hilfe von Architekten umgebaut und bewohnbar gemacht.“ Die Initiative unter dem Motto „Zurück ins Dorf“ wird aus Mitteln des EU-Leaderprogramms unterstützt. „Alte Bausubstanz mit Bürgerbeteiligung kaufen und zur Revitalisierung zur Verfügung stellen, das sollte auch bei uns gemacht werden“, resümierte Jörg, der Ideen auf Umsetzbarkeit in Landeck prüfen will. Kröpfl sieht noch viel Potenzial zur Revitalisierung im Bezirk. Projekte betreut er derzeit in Landeck, Strengen, Zams, Prutz und am Sonnenplateau: „Im Mittelpunkt soll eine qualitative Belebung der Zentren stehen. Es geht auch um innovative Verkehrslösungen.“ (hwe)