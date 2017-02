Wildschönau – Das Spannungsfeld zwischen den Skitourengehern und der Seilbahnwirtschaft ist Thema des TT-Forums heute in der Aula der Volksschule in Oberau-Wildschönau. Während die Wintersportler die Freiheit in der Natur suchen, besteht für die Bergbahnen teilweise ein Sicherheitsrisiko, besonders, wenn nachts die Pisten präpariert werden müssen und die Geräte dazu an Seilwinden hängen. Problematisch wird es aber auch, wenn Tourengeher die Pisten für den Aufstieg verwenden, besonders bei schlechten Schneeverhältnissen. Der Alpenverein plädiert daher für Spielregeln, die ein Miteinander gewährleisten sollen.

Ab 19.30 Uhr diskutieren Bergbahn-GF Ludwig Schäffer, Michael Larcher (ÖAV), BH Christoph Platzgummer und Bergrettungschef Hermann Spiegl. Die Moderation hat TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern. Wie immer bei einem TT-Forum sind auch die Zuhörer zum Mitreden eingeladen. (wo)