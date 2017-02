Innsbruck – Arwen, Goodness und Prince – das kleine Mädchen und die zwei Buben haben es nicht in die Namensstatistik der Stadt Innsbruck geschafft, nennenswert sind sie aufgrund ihrer Ausgefallenheit dennoch. Konkret ist die Rede von den 2016 in Innsbruck geborenen Babys und den Namen, die ihre Eltern für sie ausgewählt haben. In der Statistik 2016 sind Buben- und Mädchennamen mit mindestens vier Nennungen erfasst.

Bei den 1.165 Neugeborenen im Vorjahr hatte „Sophia“ mit all den unterschiedlichen Schreibweisen die Nase vorne. Von den 545 Mädchen wurden 20 so genannt, 16 Nennungen gab es mit „Anna“ und Platz drei belegt „Maria“ mit 15 Angaben. Von den 620 Buben erhielten die meisten den Namen „Maximilian“ (16), zwölf von ihnen heißen nun „Lukas“ und elf „Elias“. 2015 wurden weniger Buben in der Statistik erfasst – 1.156 Bays, davon waren 609 Buben und 547 Mädchen.

Vielfältige Namensgebung

„Es ist erfreulich, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr Babys auf die Welt gekommen sind. Die Geburt eines Kindes ist für Eltern etwas ganz Besonderes, daher ist auch die Wahl des Namens von großer Bedeutung“, betont Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer und gratuliert allen Eltern. Die Namensvielfalt unter Innsbrucks Kindern ist groß – es wurden bei Mädchen insgesamt 283 und bei den Buben 301 verschiedene Namen von ihren Eltern gewählt.

Die Namensstatistik erscheint in Innsbruck jedes Jahr. Die Namen „Sophia“ und „Anna“ wechseln sich dabei ab – während ersterer 2014 bereits an erster Stelle stand, überholte „Anna“ den Namen 2015. Heuer ist wieder „Sophia“ an der Spitze. Auch bei den Bubennamen gab es einen Wechsel unter den Topfavoriten: „Lukas“ war der meistgenannte 2015, in der aktuellen Liste rutschte dieser Name auf Platz zwei zurück. (TT.com)