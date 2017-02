Innsbruck – Die Kontroversen sind wie überall sehr groß. Die Argumente, egal auf welcher Seite, klingen durchwegs ähnlich. Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten schlägt Österreich erst relativ spät den kontrovers diskutierten Weg (Bericht oben) ein. Ein Blick über die Grenzen:

In Frankreich etwa ist bereits seit September 2004 ein Gesetz in Kraft, welches das Tragen religiöser Symbole an Schulen im Sinne des Laizismus verbietet – dazu gehören Kopftücher und Schleier ebenso wie die jüdischen Kippas und das christliche Kreuz. Die Vollverschleierung im öffentlichen Raum, sprich das Tragen von Niqab und Burka, ist seit 2011 verboten. Ebenfalls im Jahr 2011 erließ Belgien ein Verschleierungsverbot für den öffentlichen Raum. In den Niederlanden gilt seit 2005 ein Gesetz, laut dem Personen, die ihr Gesicht verschleiern, in entsprechenden Fällen ihr Gesicht enthüllen müssen, um ein Feststellen der Identität zu ermöglichen. Ende des vergangenen Jahres hat das niederländische Parlament einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der das Tragen von Niqab und Burka in staatlichen Gebäuden, im öffentlichen Nahverkehr, in Schulen und in Krankenhäusern untersagt. Das abgespeckte Vollverschleierungsverbot – Rechtspopulisten wie Geert Wilders fordern seit Anfang der 2000er-Jahre ein komplettes Verschleierungsverbot – ist aber noch nicht rechtskräftig, da es noch der Zustimmung des Senates bedarf. Kleidung, die das Gesicht ganz oder teilweise bedeckt, ist in Bulgarien im öffentlichen Raum seit September 2016 verboten.

Im Nachbarland Deutschland ist es bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel verboten, sein Gesicht zu verdecken – das gilt aber auch beispielsweise für Fußballfans. Sogar das reine Mitführen von Gegenständen, die das Feststellen der Identität behindern, ist untersagt. In acht von 16 deutschen Bundesländern gibt es ein Gesetz, welches das Tragen von Kopftüchern in Schulen verbietet. Das Schweizer Parlament hat im September des vergangenen Jahres ein landesweites Burkaverbot auf den Weg gebracht. (bfk)