Von Judith Sam

Innsbruck – „Blutfarmen“ – schon der Name verheißt nichts Gutes. „Dabei handelt es sich um Betriebe, in denen trächtigen Stuten Blut abgenommen wird“, erklärt York Ditfurth, Präsident der „Animal Welfare Foundation“ (AWF). So weit, so unspektakulär. Allerdings geht es dabei nicht um kleine Mengen, sondern um knapp zehn Liter pro Tier und Woche. „Das ist ein Viertel der gesamten Blutmenge eines Pferdes.“

Aus dem Blut wird das Hormon PMSG („Pregnant Mare Serum Gonatropin“) gewonnen, das in Europa in der Schweinefleischproduktion verwendet wird. 100 Gramm des Pulvers, das daraus entsteht, sind eine Million Eur­o wert. „Man könne es zwar auch synthetisch herstellen, aber das ist noch etwas teurer“, kritisiert Ditfurth, der die Blutfarmen, die meist in Südamerika angesiedelt sind, zusammen mit seinem Team der AWF besucht hat.

„Mehr als 10.000 Stuten, die zwischen dem 40. und dem 130. Tag ihrer Trächtigkeit PMSG produzieren, werden dort pro Saison als ,Blutmaschinen‘ missbraucht“, schildert der Schweizer. Mit Schlägen, Elektropeitschen und Holzscheiten treibt man die Pferde in Einzelboxen, wo man ihnen dicke Nadeln in eine Ader im Hals sticht. Zehn Minuten später werden Nadel und Ablaufschlauch wieder entfernt – gerade rechtzeitig, bevor der Kreislauf des Tieres zusammenbricht. Tierärzte, die im Notfall parat stehen, sucht man vergebens.

„Anschließend torkeln die Stuten zurück auf die Weiden, wo sie sich angeblich erholen können. Nur überleben viele die Tortur nicht. Ihnen wird zuvor nämlich die Frucht­blase angeritzt, um eine ,natürliche Abtreibung‘ auszulösen“, weiß Ditfurth. Dann sind die geschwächten und wegen der chronischen Blutarmut teils sogar erblindeten Tiere sich selbst überlassen.

Um dieses Vorgehen zu beenden, hat das Kampagnen-Netzwerk Avaaz nun eine Petition ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, zwei Millionen Unterschriften zu sammeln (www.avaaz.org), die den zuständigen EU-Ministern vorgelegt werden sollen. „Blutfarmen sind in Europa illegal. Das daraus entstehende Hormon darf jedoch importiert werden. Eine rechtliche Grauzone. Wie so oft in Europa“, erklärt Edmund Haferbeck, Leiter der Rechts- und Wissenschaftsabteilung der Tierrechtsorganisation PETA.

In Uruguay und Argentinien, wo Blutfarmen besonders gängig sind, gebe es kaum Tierschutzgesetze, die deren Betreiber in die Schranken weisen. „Ein Beispiel: Wir haben uns gewundert, warum die Tiere in so schlechtem Zustand sind, wo sie doch möglichst viel Blut geben sollten. Schließlich erklärte uns ein Angestellter, dass der Hormon­anteil im Blut umso höher ist, je schlechter die Verfassung der Pferde ist“, sagt Ditfurth.

Damit nicht genug: „Weil wir keine Informationen bekamen, wie viele Tiere diese Prozedur nicht überleben, haben wir die Schädel toter Stuten auf einer dieser Weiden gezählt“, erinnert sich der AWF-Präsident. Neben 200 lebenden Tieren entdeckten sie 80 Pferdeschädel. Teils war die Erde rund um die Kadaver aufgewühlt, was auf einen stundenlangen Todeskampf schließen lasse.

Sind die Tiere schon in der Box zu schwach oder in einem Alter von fünf, sechs Jahren zu alt, um einen hohen Hormonspiegel zu produzieren, kommen sie in EU-zertifizierte Schlachthöfe: „Und landen so als Fleisch von freilebenden Pferden auf europäischen Tellern.“

Pferde so als „Blutabgabemaschinen“ zu missbrauchen sei schon dramatisch. Doch viel „perverser“ ist laut Haferbeck der Grund dafür: „Das PMSG wird Schweinen verabreicht, damit sie zu einem speziellen Zeitpunkt trächtig werden. Eber gibt es heutzutage in europäischen Ställen nämlich im Grunde nicht mehr.“ Stattdessen floriere der Beruf des Besamers: „Und damit sind wir schon beim Punkt: Das Hormon hilft Besamern und Betreibern des Betriebs, ein wenig billiger zu wirtschaften.“

Der erste Vorteil sei, dass man den Wurftermin der Ferkel exakt planen kann. Somit würde sich der Nachwuchs etwa nicht an einem Wochenende einstellen. Das bedeute sonst Umstände für die Angestellten und höher­e Kosten wegen der Überstunden. „Zweitens sind nach dem Abferkeln zeitgleich wieder mehrere Säue bereit, besamt zu werden, weswegen der Besamer seltener anreisen muss“, weiß Haferbeck. Der dritte Vorteil sei, dass es praktischer ist, wenn die Säue gleichzeitig werfen und man so große Gruppen gleichaltriger Ferkel gemeinsam verkaufen kann.

„Die heimischen Schweine würden von einem Ende der ,Blutfarmen‘ wohl kaum profitieren“, zieht Haferbeck ein nüchternes Fazit. Doch als Folge der Unterschriftenaktion verspricht er sich Chancen, dass die Pferde künftig nicht mehr ausgebeutet werden: „Wo es doch ohnehin synthetische Alternativen zu ihren Hormonen gibt.“