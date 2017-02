Von Catharina Oblasser

Außervillgraten – Es gehört zu den höchsten Weihen, die ein Feuerwehrmann erreichen kann: die Teilnahme an den internationalen Feuerwehrwettkämpfen, auch als Feuerwehrolympiade bezeichnet. Diese findet heuer vom 9. bis 16. Juli in Villach statt, 3500 Teilnehmer aus 30 Staaten kämpfen dort um den Sieg. Und mittendrin: die Bewerbsgruppe 1 der FF Außervillgraten. Sie ist jene Gruppe, die das Bundesland Tirol in Villach vertritt.

Der Weg dorthin war steinig: Über zwei Jahre dauerte das Ausscheidungsverfahren, um die Feuerwehr-Botschafter Tirols für Olympia zu ermitteln. Die Entscheidung fiel im Juni 2016 bei den Landesleistungswettbewerben, wo die Außervillgrater schon das zweite Jahr in Folge beste Leistungen zeigten. Nun heißt es, sich möglichst gut auf den internationalen Bewerb vorzubereiten. Die zehn Männer – neun in der Kampfmannschaft und einer in Reserve – haben bereits begonnen, weiß Anton Fürhapter, Schriftführer der FF Außervillgraten. Trainiert wird das Team von Leichtathletin Anna Mayer, die auch schon die Feuerwehr Ainet auf die Olympiade in Frankreich 2013 vorbereitet hat. Auch damals vertrat ein Osttiroler Team das Land Tirol.

„Besonders wichtig sind Schnellkraft, Sprintstärke und Reaktionsfähigkeit“, erklärt Fürhapter. Denn die beiden Aufgaben, die die Olympioniken erfüllen müssen, dauern nur zwischen 30 und 60 Sekunden. „Eine gute Kondition ist Grundvoraussetzung, aber für den Bewerb nicht ausschlaggebend“, sagt der Schriftführer. Viel wichtiger ist es, in Sekundenbruchteilen auf allfällige Pannen während des Leitunglegens zu reagieren – oder in Windeseile den Hindernis-Staffellauf zu bewältigen, bei dem die Männer durch ein Rohr kriechen oder über einen Schwebebalken laufen. Was auf keinen Fall fehlen darf, sind Teamfähigkeit und mentale Stärke, die auch geübt wird. Den Männern wird hundertprozentige Konzentration auf ihre Aufgaben abverlangt. „Das Ganze geht schon sehr in Richtung Hochleistungssport“, schätzt Fürhapter die Aufgabe ein.

Die zehn Gruppenmitglieder sind zwischen 28 und 40 Jahre alt und haben Berufe wie Konstrukteur, Elektriker oder Mechaniker. Und sie haben ein großes Vorbild: Schon einmal, nämlich im Jahr 1976, vertraten die Außervillgrater Tirol bei einer Feuerwehr-Olympiade. Damals holten sie in Brünn Gold. Verwandte und Freunde werden die Männer jedenfalls kräftig anfeuern, wenn sie in Villach in den Ring steigen. „Es wird eine Abordnung aus dem Ort mit rund 100 Personen bei den Bewerben in Villach dabei sein“, sagt Fürhapter.