Von Wolfgang Otter

Wildschönau – Die Aula der Volksschule Oberau-Wildschönau war beim dienstägigen TT-Forum bis fast zum letzten (Steh-)Platz gefüllt. Das Thema hatte es in sich, wie der große Publikumsandran­g zeigte. Das Spannungsfel­d zwischen Pistentourengeher­n und nächtlichem Benütze­n der Skipisten und den Interessen der Liftbetreiber ist ein brennendes, wie sich auch in der Diskussion unter der Moderation von TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern an diesem Abend herausstellte.

Einer der Auslöser für die heftig aufgeflammten Diskussionen war ein nächtlicher Vorfall, bei dem 14 Wintersportler, Tourengeher und Skifahrer in der Wildschönau in das Sicherungsseil für die Maschinen zur Pistenpräparierung fuhren.

„Wir haben nichts gegen Tourengeher, wir gönnen jedem seinen Sport. Aber wir müssen am Abend die Piste präparieren, je früher wir das machen, umso besser ist das. Wir haben die Flächen gepachtet und wenden für die Erhaltung an die 2,5 Millionen Euro im Jahr auf“, sagte Ludwig Schäffer von den Wildschönauer Bergbahnen. Obwohl seitens der Bergbahnen alles unternommen wird, um die Piste abzusperren, „wird die Gefahr oft unterschätzt“, erklärte Schäffer. Ein Windenseil sei unberechenbar und oft bis zu 1000 Meter lang. „Da glaubt man, das Seil ist noch weit weg, dabei ist man schon ganz nah“, warnte Schäffer. Zum anderen stünden auch die Mitarbeiter unter Druck, bis hin zur Beweislast, dass man richtig abgesperrt habe, und nicht zu vergessen die psychische Belastung bei einem Unfall.

Seit 2002 ist das Problem der Pistentourengeher bekannt, wie Michael Larcher vom Alpenverein erklärte. Wichtigste Regel sei, „wir Pistengeher sind Gast auf der Piste. Aber“, so Larcher weiter, „wir haben ein Recht, aufzusteigen, wenn wir uns an die Regeln halten“, sagte er. Man müsse auch „seriöserweise sagen, dass es seit 15 Jahren Pistentourengeher gibt und es bei Hunderttausenden, die aufsteigen, nur wenige schwere Unfälle gegeben hat“. Die nächtlichen Sperren zur Präparierung sind für Larcher vollkommen in Ordnung und sobald wenig Schnee und Platz auf der Piste vorhanden ist, „sollte man auf einen alternativen Sport umsteigen“.

Hermann Spiegl, Chef der Tiroler Bergrettung, berichtete von vier bis fünf Unfällen im vergangenen und heurigen Winter, die auf Pistentourengeher zurückgehen, zwei waren in Auffach. „Ein Punkt ist, dass man die Schnapspiloten und Sportler auf der Piste unterscheiden muss“, sagt er. Was diese Schnapspiloten anbelange, wurde sogar in anderen Winterskiorten ein Abholdienst von den Hütten eingerichtet. „Aber wir reden hier von Sportlern“, sagte Spiegl. Den Alkoholgenuss betreffend meinte auch ein Hüttenwirt, dass dieser bei den Tourengehern gering sei.

Gesetzlich ist die Benützung der Pisten in Tirol, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, nicht geregelt, teilte Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer mit. „Der Gesetzgeber setzt auf die Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme. Es ist unvernünftig, wenn ich auf die Hütte laufe, mich vollsaufe und dann mit Skiern abfahre. Genauso ist es das Missachten der Sperren.“ Aber auch der Hüttenwirt trage Verantwortung, wenn er von der Gefahr wisse, dass die Piste gesperrt ist. Nur sei der angesprochene Tag mit den vielen Unfällen nicht repräsentativ, betonten Platzgummer und Larcher.

Im Skitourengehen auf der Piste liege ein großes touristisches Potenzial, meinte einer der Forumszuhörer. Bislang, so TVB-Chef Michael Unger, spiele es keine große Rolle, aber für die Überlegung, auch diese Gästeschicht stärker anzusprechen, sei er offen. Auch Larcher betonte, dass Skitourengehen ein Trend sei, Schäffer relativierte, was die Sportart im Hochtal anbelange: „Ich wüsste keine passende Piste dazu.“ Daher spiele auch derzeit eine Gebühr für diese keine Rolle.

Seitens der Bergbahnen wurde bereits dem Trend des Pistengehens entsprochen. Seit zwei Wochen gibt es Nachtöffnungszeiten in Reith i. A. und in Niederau, „und so wie es ausschaut, bekommen wir auch eine Regelung für den Schatzberg hin“. Letztlich sollen an vier Abenden im Gebiet des Skijuwels Pisten zur Verfügung stehen.

„Eigentlich ist es nicht möglich, in das Seil zu fahren, so gut ist die Piste abgesichert. Da müsste man die Augen zuhaben“, meinte ein Zuhörer. „Das Problem ist, dass man meint, man hat es im Auge, aber es ist in der Nacht nicht so“, warnte aber Schäffer. Eine an diesem Abend laut gewordene Forderung dürfte nicht umsetzbar sein: nämlich dass die Bergbahnen generell später mit der Arbeit beginnen. Dagegen sprechen die hohen Personalkosten in der Nacht und die möglichst frühe Präparierung. „Letztlich geht es darum, dass wir uns auf bestimmte Tage einigen, dann kann sich der Tourengeher darauf verlassen, dass er sicher ist, und wir, dass keiner daherkommt“, meinte Schäffer zum Schluss und erntete dafür Applaus.