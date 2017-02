Von Claudia Funder

Lienz – Es gibt Dinge im Leben, die „Mann“ nicht mehr mit sich selbst ausmachen kann, die sein Selbstbild ins Wanken geraten lassen, die Klärung, Orientierung und Hilfe erfordern. Wenn es etwa am sozialen Umfeld hapert, plötzlich Krankheit, Scheidung oder Verlust des Arbeitsplatzes ins Haus stehen, wird es bisweilen ganz schön eng.

Hier setzte die Beratungsplattform „MENergie“ an, die im November 2013 in der Tiroler Straße 23 in Lienz ihre Pforten öffnete. Der Bedarf für die Anlaufstelle war da, der ehrenamtliche Betrieb und die Finanzierung der Fixkosten entwickelten sich aber zunehmend zur Herausforderung. Als dann auch noch zwischenmenschliche Stürme das dreiköpfige Gründungsteam beutelten, wurde der Betrieb ab Sommer 2016 nur noch in eingeschränktem Maß weitergeführt.

Aber: „So schnell geben Osttiroler Männer nicht auf!“, stellt nun Heinz E. Pfeifer klar. Der Obmann hat den Verein MENergie reorganisiert. „Es muss weitergehen, die Sache ist zu wichtig“, sagt er im Gespräch mit der TT. Im Vorstand sitzen nun neben Pfeifer auch GF Gerald Meixner, Kassier Alfred Lackenbucher und Schriftführer Gerald Altenweisl. Der Verein als rechtlicher und organisatorischer Rahmen sowie ein Netzwerk von ehrenamtlichen Fachberatern aus unterschiedlichsten Bereichen sollen die Zukunft sichern. „Wer sich mit Know-how, persönlichem Engagement oder finanziellen Beiträgen einbringen will, kann sich gerne melden“, hofft Pfeifer, das Angebot auf eine breite Basis stellen zu können. An der Finanzierung sei man, erklärt er, noch dran. Man hofft auf Unterstützung seitens der Stadt, der anderen Osttiroler Gemeinden und – projektbezogen – vom Land.

Der Standort bleibt der gleiche: Die Kontaktstell­e ist ab sofort wieder an jedem Mittwoch von 17 bis 19 Uhr besetzt. Es gibt auch die Möglichkeit, telefonisch unter 0660/38 08 600 oder beratung@menergy.at Kontakt aufzunehmen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Zudem wird an jedem 1. Mittwoch im Monat von 19 bis 21 Uhr ein Männerstammtisch angeboten, bei dem sich Interessierte austauschen können. Angepeilt sind auch Fachvorträge, Vater-Kind-Veranstaltungen und Workshops zu Themen wie Gewalt oder positive männliche Identität.

Heute Donnerstag serviert Monokel übrigens den finnischen Film „Was Männer sonst nicht zeigen“. Der 84-Minüter ist um 18.15 und 20.15 Uhr im CineX in Lienz zu sehen.