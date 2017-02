Wien – Lidl warnt seine Kunden vor der Verwendung eines Faschingskostüms, das seit 23. Jänner in den österreichischen Filialen verkauft wurde. Das Kostüm „Paw Patrol Sky Kostüm Kleid“ mit Haarband und Brille (Artikelnummer 278576) könnte entflammbar sein, wie die Herstellerfirma Owim GmbH & Co. KG einräumt.

„Teile des Haarbandes besitzen in der Nähe von offenen Flammen keinen ausreichenden Schutz gegen Entflammbarkeit. Eine Verbrennungsgefahr kann daher nicht ausgeschlossen werden“, so die Hersteller in einer Aussendung. Kunden sollen den Artikel keinesfalls benützen und zu Lidl zurückbringen.

Von dem Warenrückruf ist ausschließlich das „Paw Patrol Kleid“ betroffen. Andere Produkte der Firma Owim GmbH & Co. KG und andere Faschingskostüme können demnach weiter benützt werden.

Lidl Österreich bittet alle Kunden, bereits gekaufte Artikel in den Lidl-Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung. (TT.com/OTS)