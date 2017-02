Von Hubert Daum

Mieming – Die Welt von Mia Stella ist der Tanz, ohne Bewegung zur Musik ist für sie kein Leben vorstellbar. Eines Tages passiert es dann: Die Tanzklasse bekommt Besuch vom Land der Illusion. Alle jene Tänzer und Tänzerinnen, welche die schwarze MS-Fee mit ihrem Schleier berührt, fallen der Multiplen Sklerose (MS), der „Krankheit der 1000 Gesichter“, zum Opfer. Mia Stella trifft es schließlich auch. Von da an ist für sie nichts mehr, wie es einmal war. Ein Schicksal, das rund 1500 Menschen in Tirol zu ertragen haben, für die Drittklässler der NMS Mieming ist es Gott sei Dank nur das selbst erdachte Drehbuch ihres Tanztheaters.

„Die Initialzündung war ein Besuch von MS-Patienten in Innsbruck vor zwei Jahren“, erinnert sich Lehrerin Susanne Gantioler, „das Thema ließ uns nicht mehr los, wir kreierten das fächerübergreifende Projekt MS4M.“ Während eines Jahres intensiver Beschäftigung mit der Krankheit sei in Kooperation mit der MS-Gesellschaft Tirol Großartiges entstanden. Diskussionen, Umfragen, Interviews, Unterrichtseinheiten und sogar ein Sporttag mit MS-Patienten vertieften das Wissen über die unheilbare Krankheit. Als finale Verarbeitung wählte nun die 3a die Produktion des Kurzfilms „dreams become dreamless“, unterstützt von Raphaela Czermak, Mediendesign-Schülerin an der Ferrarischule. Die 3b entschied sich für die Inszenierung des anfänglich erwähnten Theaterstückes „Mia Stella“. Beide Werke, die „Toleranz weitertragen sollen“, werden heute (20 Uhr) im Mieminger Gemeindesaal uraufgeführt und am Freitag ab 11 Uhr nochmals gezeigt.