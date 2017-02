Von Markus Hauser

Landeck, Zams, Schönwies – Die Befürchtungen, dass der Abgang der Mühlbach-Mure im Gemeindegebiet von Grins im vergangenen Jahr von der Sanna bis in die Innreviere von Landeck, Zams und Schönwies den gesamten Fischbestand vernichtet hat, scheinen sich zu bewahrheiten. Wie der Zammer Fischereipächter Artur Klotz bestätigt, sind sonst von Forellen bzw. Äschen stark besiedelte Stände absolut „fischfrei“. Auch Probebefischungen im vergangenen Spätherbst verliefen beutelos.

Im Zammer Revier zeigt deshalb kein Fischer Interesse, in diesem Jahr eine Jahreskarte zu lösen. Die Gründe dafür lägen auf der Hand, erklärt Klotz: „Da im Frühjahr die Baggerarbeiten an der Sanna wieder aufgenommen werden und diese dann nahtlos in das Sommerschmelzwasser übergehen, hat es keinen Sinn, Fische zu setzen. Ein Fischen wäre erst ab Ende August möglich. Die ersten Besatzmaßnahmen werden wir also im Herbst in Angriff nehmen. Wir werden für dieses Jahr die Fischerei ruhend stellen.“

Gute Nachrichten den Besatz betreffend kommen von Franz Prucha, dem Bezirksobmann des Tiroler Fischereiverbandes. „Die von der Tiwag zur Verfügung gestellten Mittel für die entstandenen Schäden am Inn durch die Staubeckenentleerung des Gepatschstausees sind inzwischen beim Landesverband eingetroffen. Jedes der Innreviere erhält zirka 200 kg zweisömmrige Bachforellen“, lässt Prucha wissen.

Für die Wiederbelebung der Sanna gibt es einmalig 1000 Euro von Seiten des Landesverbandes. Weitere 2000 Euro stellt der Bezirksverband ausschließlich für die Reviere Land­eck, Zams und Schönwies zur Verfügung.

Das Äschenprojekt, mit dem seit Jahren die Bestände aufgebessert werden, wird auch heuer wieder durchgeführt. Die Fischer von Pfunds, Ried und Prutz starten mit dem Äschenfang zur Gewinnung von Fischlaich bereits Anfang März. Probleme für die eingesetzten Jungfische, ob Bachforelle oder Äsche, lauern allerdings gleich von mehreren Seiten. Für Reiher und Kormoran sind die Jungfische ebenso eine Delikatesse wie für größere Regenbogenforellen. So wurden beispielsweise 15 kleine Fische im Magen einer Regenbogenforelle gefunden.

Den Grund dafür sieht Prucha in den mangelnden Unterschlupfmöglichkeiten für die Fische, sprich in der harten Verbauung. „Die kleinen Fische sind ihren Jägern schutzlos ausgeliefert. Zudem sind sie in Becken aufgewachsen und kommen im Fließwasser sehr schlecht zurecht. Es sind schlechte Schwimmer“, weiß Prucha und hegt den Wunsch nach der Aufzucht in so genannten Strömungsbecken, damit die Fische richtig schwimmen lernen, um für das Leben in der freien Natur gewappnet zu sein. Was die Vögel betreffe, werde auch dieses Jahr wieder eine Zählung durchgeführt, um entsprechende Abschüsse bewilligt zu bekommen.