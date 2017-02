Von Matthias Reichle

Landeck – Es hat schon Tradition: Alle vier Jahre, rechtzeitig vor der Wenner Fasnacht, besucht eine Delegation aus Rollern und Schellern die Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen. Den Kontakt stellte Fachlehrerin Heidi Holzknecht her, die aus Wenns kommt. Zwei Roller- und Scheller-Paare tanzten den begeisterten Schülerinnen Tage vor der Fasnacht die so genannten „Gangl“ vor. Es ist das symbolische Ringen zwischen Frühling, dargestellt vom „jugendlich-spritzigen“ Roller, und dem Winter, der vom bärtigen Scheller verkörpert wird, erklärte Lukas Scheiber. Der Fasnacht-Schriftführer geht selbst als Scheller. Das so genannte Einführen ist eine Ehre und soll Fruchtbarkeit versprechen, wie Scheiber erklärt. Die Fasnacht gehört zu Wenns dazu und ist jedem Gemeindebürger fast schon genetisch mitgegeben. Am Sonntag ist das ganze Dorf auf den Beinen. „Jeder dritte Wenner ist unter der Larve“, betont Scheiber. Mit Ordnerdiensten und Verpflegung ist praktisch jeder in irgendeiner Form in den Brauch involviert. Der Festumzug beginnt um 12 Uhr.