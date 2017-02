Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Nördlich des Bundesheerareals am Oberhofenweg in St. Johann will die Neue Heimat Tirol (NHT) in den nächsten Jahren drei Wohnkomplexe mit insgesamt 41 Wohnungen bauen. Geschätzte Kosten: sechs Millionen Euro. „Die einzelnen Baukörper sollen Passivhäuser werden“, erklärt der Architekt Gunther Koppel­huber, der das Wohnprojekt in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte.

Demnach haben zwei der geplanten Gebäude jeweils vier Geschoße, eines soll drei Geschoße aufweisen. Laut Plan sind alle drei Gebäude durch eine Tiefgarage mit 48 Stellplätzen miteinander verbunden. „Von der Tiefgarage gelangt man direkt ins Stiegenhaus“, sagt Koppelhuber.

Vorgesehen sind 14 2-Zimmer-Wohnungen, 24 3-Zimmer-Wohnungen und drei 4-Zimmer-Wohnungen. Laut Koppelhuber sollen insgesamt 15 Wohnungen verkauft werden, die restlichen als Mietkauf-Wohnungen zur Verfügung stehen.

Dass keine Mietwohnungen entstehen sollen, löste bei manchen Gemeinderäten Unmut aus. „Ich kann mich mit dem Projekt nicht anfreunden. Wir brauchen mehr Mietwohnungen in St. Johann“, erklärte etwa Christine Bernhofer (Soziale Liste). Unterstützung bekam sie von Maria Strele (Grüne). „Weil es sich um einen sozialen Wohnbau handelt, bin ich dafür. Doch ich muss auch sagen, dass St. Johann Mietwohnungen braucht, und zwar günstige. Das Modell Mietkauf greift für mich nicht, da sich viele Menschen nicht einmal die Anzahlung leisten können.“ Außerdem stellte Strele die Frage in den Raum, warum keine „innovativeren Geschichten“ ins Auge gefasst werden. „Ich meine damit Mehr-Generationen-Häuser oder autofreie Siedlungen“, nennt Strele einige Beispiele. Koppelhuber verweist hier auf die Bauordnung. „Bei geförderten Projekten gibt es wenig Spielraum. Es ist auch eine Frage der Finanzierung.“ In dieselbe Kerbe schlägt Bürgermeister Stefan Seiwald. „Für solche innovativen Projekte braucht es nicht nur Menschen mit der nötigen Weltanschauung, sondern auch mit dem nötigen Kleingeld“, sagt Seiwald und betont, dass sich die Gemeinde sehr wohl in Zukunft mit Projekten dieser Art auseinandersetzen sollte.

Bezugnehmend auf die Kritik, dass die Wohnungen nicht zur Miete angeboten werden sollen, hält der Bürgermeister fest: „Der Wohnungsausschuss soll evaluieren, wie eine optimale Verteilung ausschauen könnte. Es ist möglich, dass doch einige Wohnungen gemietet werden können.“ Auch NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner erklärt gegenüber der TT: „Wir richten uns ganz danach, was die Gemeinde fordert.“

Heribert Mariacher (FPÖ) äußerte hingegen Bedenken bezüglich einer ungehinderten Zufahrt. „Entlang der Auffahrt befinden sich die Unterstellplätze der Kaserne, das wird eng“, sagt er. Außerdem vermisse er einen Platz für die Schneeablagerung. „Da müssen wir noch schauen“, erklärte Koppelhuber.

Schließlich entschied der Gemeinderat über die Erlassung des Bebauungsplanes. Das Ergebnis: 16 waren dafür, drei dagegen.

Außerdem stimmte der Gemeinderat über Freizeitwohnsitze für die Masicanco Restaurantbetriebs GmbH ab. Demnach sollen in der neuen Wohnanlage (mit Hotel „Cub­o“) drei Einheiten die nötige Widmung erhalten. „Vereinbart war, dass die Genehmigung erteilt wird, wenn das Hotel bis Ende Dezember 2016 eröffnet ist. Das ist geschehen“, sagte der Bürgermeister. Außerdem habe St. Johann die erlaubte Freizeitwohnsitz-Quote von acht Prozent noch nicht erreicht. Laut Bauamtsleiter Harald Jäger sind in der Marktgemeinde derzeit 309 Sitze genehmigt (305 objektbezogen, vier personenbezogen). Das Ergebnis: 13 Ja- und sechs Nein-Stimmen.