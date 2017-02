Von Harald Angerer

Reith b. K. – Eine Brücke – viele Interessen. Die Kohlhofer­brücke in Reith ist sanierungsbedürftig, das Land Tirol will sie deshalb neu bauen. Doch dabei stößt das Land auf Widerstand in Reith. Vor allem bei einem der betroffenen Grundstücksbesitzer. Denn die Brücke würde nicht in der gleichen Dimension wieder aufgebaut, sondern mit Verbreiterung, und der Anfahrtswinkel würde verändert. Dazu gab es auch schon mehrere Gemeindeversammlungen, Protestaktionen und mehrmalige Verhandlungen zwischen dem Grundstückseigentümer, dem Land und der Gemeinde, die Tiroler Tageszeitung berichtete. Doch eine Einigung wurde bislang nicht erzielt.

Das Land Tirol machte nun seine Drohung wahr und leitete ein Verfahren zur Enteignung ein. „Für mich ist das moderner Landraub, anders kann man das nicht nennen“, sagt dazu der Reither Grünen-Gemeinderat Florian Pointner. Er hat sich schon von Beginn an gegen das Projekt gestellt. Nun nahm auch erstmals der betroffene Grundstücksbesitzer Stellung zu der Causa. „Ich bin nicht gegen das Projekt, aber die Dimension ist einfach zu groß“, sagt Johann Jöchl. Auch betont er, dass das Land Tirol auf der anderen Seite der Ache selbst noch Flächen gehabt hätte. Von ihm würden nun 382 m2 Grund gebraucht und weitere 270 m2 vorübergehend in der Bauzeit.

Ein Problem sei für ihn auch, dass er nach der Brücke regelmäßig die Straße queren müsse. „Bei der alten Brücke müssen die Autofahrer nun bremsen, dadurch ist das Überqueren für mich sicher. Bei der neuen Brücke wäre das so nicht mehr gegeben“, schildert der Landwirt. Er kritisiert auch, dass man mit ihm nicht wirklich verhandelt hätte. „Das kann man nicht verhandeln nennen, man hat mir etwas vorgelegt und daran war nicht mehr zu rütteln“, sagt Jöchl. Er hätte sich zumindest eine Lösung für das Problem mit der Straßenüberquerung gewünscht und eine höhere Ablöse.

Zu den Vorwürfen des Grundbesitzers will das zuständige Baubezirksamt Kufstein/Kitzbühel keine Aussage tätigen. Leiter Erwin Obermaier verweist darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handle. Schon im Vorfel­d argumentierte man von Seiten des Bauamtes damit, dass man bei dem Projekt „Kohlhoferbrücke neu“ mit dem geringstmöglichen Platzbedarf geplant habe, ein­e kleinere Brücke sei rechtlich nicht mehr möglich.

Jedenfalls ist Pointer fest entschlossen, das vorliegende Projekt noch zu verhindern. Er habe deshalb eine Rechtsanwältin beauftragt. Man wolle die Enteignungen bis zur letzten Instanz durchfechten.

„Davor gebe ich nicht auf“, versichert Pointner, der dazu auch ein Spendenkonto eingerichtet hat, um den Rechtsstreit zu finanzieren.